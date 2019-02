Administrerende direktør Frode Hebnes i Bilia personbil opplever at stadig flere kunder ønsker å bytte elbilen inn i en plugin-hybrid- eller en dieselbil. Grunnen de oppgir er mangelen på hurtigladere.

– At man bytter inn elbilen mot fossilbil tror jeg har å gjøre med utfordringene med manglende hurtigladestasjoner, sier Hebnes.

Hebnes er bekymret. Han mener det haster å bygge ut infrastrukturen dersom man skal nå målet om at alle nye biler i Norge skal være utslippsfrie innen 2025.

– Det haster

– Vi er i en særklasse i verden med over 30 prosent elbilandel i fjor, sier administrerende direktør i en av Nordens største bilforhandlerkjede.

Statistikken for nybilsalget viser at elbilandelen i det norske markedet økte med 50 prosent i fjor - til 31,2 prosent.

Bilia-direktøren sier dette gjør at elbilandelen i Norge er 15 ganger større enn i Sverige og 30 ganger større enn i Tyskland.

Men det er et stort men.

– Bare i Oslo, Asker og Bærum ble det registrert over 20.000 elbiler de to siste årene. Men ser man på strekningen Oslo - Hemsedal, som er naturlig i disse dager, er det bare 40 ladestasjoner på denne strekningen. Det er åpenbart at dette byr på utfordringer. Det haster å bygge ut elbil-infrastrukturen, sier Hebnes.

Stor frustrasjon

Generalsekretær Kristina Bu i Norsk elbilforening sier politikerne nå må følge opp.

– Politikerne ønsker at vi kun selger nullutslipps-biler i 2025. De har lagt til rette for at vi forbrukere i større grad gjør det valget vi skal – å kjøpe elbil. Men nå er det på tide å satse på infrastrukturen, og det må skje i et helt annet tempo og et annet omfang enn det vi har hatt frem til nå, sier Bu.

Hun sier de mottar mange henvendelser fra folk som opplever stor frustrasjon i køen ved hurtigladestasjonene.

– I fjor ble det bygget nærmere 600 nye hurtigladestasjoner i Norge. Men problemet er at behovet er så mye større. Vi må bygge nærmere 1200 ladestasjoner i året frem mot 2025, dersom vi i det hele tatt skal ligge på et lignende nivå som vi har i dag. Og i dag er vi egentlig ikke godt nok skodd. Så vi har en kjempeutfordring, sier generalsekretæren.

– Vi skal følge opp

Statsekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet sier dette er noe de jobber tett med.

– Vi har satt klare ambisjoner, og de ambisjonene skal vi følge opp. Regjeringen er opptatt av at vi legger til rette for rask og effektiv utbygging av infrastruktur til de bilene vi ønsker å ha i samfunnet vårt. Den handlingsplanen kommer nå i 2019. Så det er ikke slik at vi ikke er klar over utfordringen. Den er vi klar over, og den jobber vi med, sier Skjervold.

Statssekretæren tror det økende elbilsalget kommer til å fortsette, men påpeker at flere må samarbeide.

– Utbygging av infrastruktur er et samarbeid mellom næringsliv, alle aktørene, brukerne av bilene og oss politikere, sier Skjervold.