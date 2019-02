Arsenal-manager Unai Emery bekrefter på pressekonferansen forut for morgendagens kamp i Minsk at verken Aaron Ramsey eller Mesut Özil er med i troppen. Heller ikke midstopper Sokratis er med til Hviterussland.

– Vi har med oss spillerne vi mener er klare til å spille. Ramsey er ikke med fordi han ikke har trent med laget, Sokratis har trent, men ikke nok, og det samme gjelder Mesut, sa Emery på pressekonferansen.

Ramsey, som tidligere denne uken ble bekreftet klar for Juventus fra sommeren av, har slitt med spilletid under Emery og kun startet ni ligakamper denne sesongen. Den siste tiden har han slitt med en kneskade, og det er derfor han ikke er i troppen til morgendagens kamp.

Özil har også slitt med spilletid under Emery, og Arsenals best betalt spiller har kun startet halvparten av Gunners' ligakamper denne sesongen. Mot Huddersfield var han ute med sykdom, men er altså tilbake i trening. Likevel fant ikke Emery plass til tyskeren i troppen mot BATE. Özil har flere ganger mistet kamper grunnet sykdom de siste sesongene, noe han har fått mye kritikk for.

Emery kom riktignok også med en gladnyhet til Gunners-fansen. Stjernespiss Pierre-Emerick Aubameyang er tilbake i troppen etter at han måtte stå over helgens 2-1-seier over Huddersfield med sykdom.