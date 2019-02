Se Malmö-Chelsea på TV 2 Sport 1 og Sumo torsdag kl. 21.00.

Det er et skadet rovdyr som kommer til Malmö torsdag kveld.

0-6-ydmykelsen mot Manchester City på Etihad forrige helg gjør at Chelsea ikke har råd til å tråkke på så mange flere bananskall før sesongen faller i grus. Da passer det meget godt for Europaliga-mesteren fra 2013 at Malmö, ett av de antatt svakeste lagene igjen i turneringen, er motstander i 16-delsfinalen.

Finner inspirasjon i Bournemouth

Oddsen er med andre ord kraftig imot de lyseblå fra Skåne, uten at trener Uwe Rösler er bekymret av den grunn.

– Vi kommer til å få sjanser. Vi så kampen mot Bournemouth, som spiller lignende fotball som oss, og der så jeg muligheter som får meg til å tro at vi kan skape problem for dem, sa Rösler på en pressekonferanse onsdag ettermiddag ifølge Expressen.

Lærdommen fra den kampen fører nok neppe til at Malmö kopierer Joshua King og Cos oppsiktsvekkende 4-0-seier, men Rösler frykter likevel ikke overkjørsel. Tyskeren vet at hans utvalgte må sette inn presset i riktig øyeblikk og være effektive når sjansene byr seg.

Rösler, som med glede fikk se "sitt" City valse over Chelsea for tre dager siden, sier han inspireres av måten hans tidligere arbeidsgiver spiller på.

Det blir likevel ikke resepten for hans mannskap.

– Vi kan ikke måle oss med Chelsea i et åpent kampbilde. De kan gjøre det veldig vanskelig for oss med press-spillet. Det gjelder at vi er oss selv, men at vi også må vite når vi skal presse dem, sier Rösler.

– Vi må være modige

Når den 50-år gamle tyskeren møter Maurizio Sarri torsdag kveld i Malmö, er det ikke første gang han tar en Chelsea-manager i hånden. Minnene er nok gode fra FA-cupen i 2013 da Rösler og hans Brentford presset frem omkamp etter 2-2 mot det da Rafael Benitez-ledede laget.

Da, som nå, er Rösler i utfordrerposisjon. Hans Malmö har imidlertid vist at de kan prestere når det gjelder - som de gjorde i 1-0-seieren borte mot Besiktas i den siste gruppespillskampen.

– Oddsen er mot oss. Men om Leicester kunne vinne Premier League, kan hva som helst skje i fotballen. Det blir vanskelig, men på hjemmebanen vår kommer det til å koke. Hele byen har sett fram til og snakket om denne kampen i ukevis. Om vi skal ha en sjanse, må vi prestere i morgen. Vi må være modige og spille smart, sier Rösler, som roser torsdagens motstander.

– Chelsea åpnet sesongen imponerende. Man kunne se at de spilte en annen type fotball enn under Conte. Det (Sarri) er en veldig intelligent trener, men på det nivået får man lett kritikk når resultatene ikke går veien. Chelsea er ingen enkel klubb å være trener for.