Se Rices vinnermål mot Arsenal i vinduet øverst!

West Ham-stjerneskuddet Declan Rice har sendt en skriftlig søknad til Det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

Der ber han om å bytte landslag fra Irland, som han har tre A-kamper for, til England.

Det bekrefter den defensive midtbanespilleren på Twitter.

– Det er en avgjørelse tatt både med hjertet og hodet, basert på hva jeg mener er best for fremtiden, skriver 20-åringen.

Er fra London

Han er fra London, men har besteforeldre fra Irland. Derfor har han spilt i grønt på aldersbestemte landslag.

– Jeg respekterer at noen irske supportere kommer til å være skuffet over avgjørelsen, og at folk har ulike meninger om reglene som gjelder for representering av landslag, fortsetter han.

Videre gjør Rice det klart at han ikke forventer å bli tatt ut av Englands landslagssjef Gareth Southgate bare fordi han nå vil bytte landslag.

TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker synes det er en spennende «overgang», i og med at Rice – etter alt å dømme – slutter seg til et fremadstormende landslag. Han påpeker at England har mange talenter å velge i både i forsvar og angrep, men at det skorter litt på midtbanen.

– Der er det ikke like opplagt, med spillere som Dier som ikke er helt «top notch». England behøver et midtbaneanker som kan spille i en 4-3-3-formasjon. Egentlig er det derfor jeg synes det er spennende, fordi jeg ser ham for meg i et slikt lag komplimentert med et par indreløpere, sier Alsaker.

– Ankere er sjelden vare. Jeg synes han har mange av de defensive kvalitetene, han har roen med ball, modenhet i spillet til å være såpass ung og ruver i terrenget. Han er en type jeg tror kan bli en suksess for England, følger han opp.

– Tidsspørsmål før storklubber henter ham

Rice spilte seg til en plass på West Ham-laget mot slutten av forrige sesong. Under Manuel Pellegrini har han vært bankers i startoppstillingen.

Engelsk-iren kan spille stopper, men er utelukkende blitt brukt som midtbaneanker av Pellegrini.

– Han har hatt en fenomenal utvikling i West Ham, og er blitt en uunnværlig spiller for dem. Fortsetter han å levere som denne sesongen, er det bare et tidsspørsmål før en storklubb henter ham, spår Alsaker, før han minner om:

– En vet aldri med 20-åringer. Det er ikke sikkert han blir noe, men potensialet er stort.

Rice har markert seg mot flere av Premier Leagues største klubber denne sesongen. Høydepunktet var da han ble matchvinner på hjemmebane mot Arsenal to dager før 20-årsdagen. Noen uker senere høstet han lovord for sine prestasjoner da «The Hammers» holdt Liverpool til 1-1.