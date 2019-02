Hun tok med seg datteren på et halvt år og flyktet til Polen i mai 2017. Her har hun fått hjelp og støtte.

Lederen for organisasjonen Ordu Iuris i Polen, advokat Jerzy Kwasniewski, har hjulpet henne med asylsøknaden. Han sier til TV 2 at begrunnelsen for vedtaket er at polske myndigheter mener at Siljes rettigheter i Norge brytes.

– Barnevernet i Norge har brutt artikkel 8 av menneskerettighets-konvensjonen, som omhandler familieverdier, sier han til TV 2.

– Veldig trist

Silje fryktet at barnevernet ville ta fra henne omsorgen for datteren da hun flyktet. Men hun jubler ikke over vedtaket.

– Det er veldig todelt. På den ene siden er det godt at denne delen av min kamp er over. Men det er veldig trist at jeg måtte gjennomføre dette. Jeg føler meg veldig urettferdig behandlet av barnevernet, sier hun til TV 2.

Ingen kommentar

Silje er den eneste norske borgeren som har fått asyl i et EU-land. Men Utenriksdepartementet vil ikke kommentere denne saken. De skriver i en tekstmelding at dette er en sak mellom Silje og polske myndigheter og at de ikke har noe mer å tilføye.

Heller ikke barnevernet vil si noe. Silje selv synes det ville ha vært godt med en unnskyldning fra barnevernet. I 2017, mens Silje var i Polen kom de to ganger med begjæringer om omsorgsovertakelse av datteren. Begge gangene ble de trukket tilbake. De ettersøkte Silje gjennom Interpol i 2015. Hun ble arrestert i Spania av politiet og hentet hjem av barnevernet. Og så ble hele saken henlagt. Intet straffbart var begått.

Nå håper hun på en unnskyldning fra barnevernet.

– Det er bare å si unnskyld. Det er ikke verre enn det, sier hun til TV 2.

Men hun har foreløpig ingen planer om å reise til Norge.