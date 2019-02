Advarer: – Fikk med meg skjeggkre hjem fra jobb

Eiendomstekniker Ekeberg hevder derimot at flere ansatte som jobber i den aktuelle bygningen har fortalt at de har oppdaget skjeggkre hjemme hos seg selv.

– Man har kanskje aldri hatt det før, men brått har man det hjemme fordi arbeidsplassen har fått det, sier han.

Senest forrige uke oppdaget han selv det han mener er et skjeggkre under sitt eget badekar. Heldigvis klarte han raskt å ta knekken på den.​

– Etter det har jeg ikke registrert et eneste skjeggkre hjemme hos meg, sier han, og legger til at han er sikker på at det var skjeggkre, og ikke et sølvkre, som kan være lett å forveksle.

– Det eneste jeg kan innbille meg er at jeg har fått med meg skjeggkre hjem etter arbeid i dette bygget, sier han.​

Han understreker at enkle tiltak kan redusere risikoen for å få med seg de ubudne gjestene hjem fra jobb.

– Det kan være knagger på veggen til å henge opp vesker og bager, eller noe høyt til å sette fra det fra seg på – med mindre angrepet er så ekstremt som det er i denne bygningen, at det detter ned fra taket og oppi kaffekoppen din.

Han tror mye av spredningen kan begrenses dersom folk er litt mer oppmerksomme.

– Jeg rister litt på jakka mi og følger litt med dersom jeg mistenker at jeg kan ha fått noe med meg hjem. Dersom du følger med på gulvet rundt deg, og dreper det om du skulle finne noe, så kan du lett redusere risikoen betraktelig for at de slår seg ned hjemme hos deg, sier han.