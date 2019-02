Derfor gjør «313» politiet bekymret

Våren 2017 fanget politiet opp navnet på et miljø som frem til da hadde vært ukjent for dem.

Ungdommene omtalte seg selv som «313». De fleste var hjemmehørende på Tøyen og Grønland i Oslo.

Bare måneder senere viste gjengen sin brutalitet. I juni i 2017 gikk flere unge menn, som politiet mener tilhører «313», inn på Ensjø bingo i Oslo. De var bevæpnet, blant annet med en machete, da de angrep en mann som befant seg i spillehallen.

Han var nær ved å få fingeren kappet av da han beskyttet hodet sitt mot slag fra macheten. Offeret ble også påført flere type kutt, avkuttede sener og bruddskader.

NARKOKONFLIKT: Et konflikt om narkotika var opptakten til at mannen i grønn jakke her blir angrepet med machete. Foto: Politiet

Bakgrunnen for angrepet var trolig en konflikt om salg av narkotika.

I retten ble det vist bilder fra mennenes telefoner, som viser at flere av dem er tatovert med tallene «313». Statsadvokaten har ikke ønsket å gi TV 2 tilgang til bildene fordi det kan påvirke dommerne før ankesaken.

BEVIS: Macheten ble funnet utendørs etter angrepet. Den ble et sentralt bevis i straffesaken. (Foto: Politiet)

Selv nekter alle mennene for å ha tilknytning til noe organisert kriminelt miljø.

Stygge voldsepisoder

Den siste tiden har det vært flere alvorlige voldsepisoder øst i Oslo sentrum.

Forrige mandag ble to personer angrepet og utsatt for grov vold av flere personer på Tøyen.

Kort tid etter hendelsen pågrep politiet fire personer siktet for medvirkning til grov kroppsskade, medvirkning til grov kroppskrenkelse og motarbeidelse av rettsvesenet. To av disse, som begge sitter varetektsfengslet, ble også dømt i machete-saken på Ensjø bingo.

Forrige uke ble også to brødre på 17 og 19 år varetektsfengslet, siktet for sitt andre drapsforsøk på 14 måneder. Det skjedde etter at de knivstakk en mann flere ganger i Motzfeldts gate på Tøyen.

KNIVANGREP: En 18-åring ble knivstukket flere ganger av to brødre på Tøyen i forrige uke. Rask medisinsk hjelp gjorde at han overlevde. Foto: NTB Scanpix

TV 2 er ikke kjent med om brødrene, som begge er bosatt øst i Oslo, kan knyttes til et organisert gjengmiljø. En av brødrene skal møte i en alvorlig ranssak som begynner i Oslo tingrett i slutten av februar.

Knyttes til islam

«313»-miljøet ble kjent for politiet i 2017. I Oslo politidistrikts trendrapport fra april 2018 fremgår det at de er bekymret for grupperingen.

«Noen ungdommer, som har vært ansvarlige for vold og ran i 2017, har tilhørt et bredt nettverk av unge som vanker sentralt i Oslo og på Grønland/Tøyen. Flere av dem er involvert i narkotikasalg», heter det i rapporten.

MACHETEANGREP: Politiet utenfor Ensjø Bingo etter at en mann ble angrepet med machetei juni 2017. Bakgrunnen for hendelsen skal ha vært en konflikt om narkotika. Foto: NTB Scanpix

Etter det TV 2 kjenner til, mistenker politiet at gjengen kontrollerer hele eller deler av hasjsalget fra Grønlandsleiret og opp til Kampen.

Politiet mener at navnet «313» kan knyttes til koranen. I trendrapporten står det: