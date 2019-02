På nyfødtintensiven på Rikshospitalet er pappa Glenn i gang med å lage mat til sine tre små.

– Vi blander morsmelk med litt ekstra næring, så de skal legge på seg og bli enda sterkere, sier Glenn Undheim (38).

Det har nå gått to uker siden han og samboer Judit Minda (31) fikk trillingene Filip, Amelia og Henrik ved keisersnitt.

– Det har vært en berg- og dalbane siden de kom ut, fordi jeg ble syk før fødselen og etterpå har jeg fått alle salgs betennelser og feber. Men nå er det første dag jeg kan si at jeg føler meg bedre, sier Judit Minda til TV 2.

TRIPPEL GLEDE: Judit Minda (31) med trillingene sine. Foto: Trine-Lise Henriksen

Barna som veide mellom 1,5 og 2 kg da de ble født i uke 34 er i svært god form.

– De har ikke hatt behov for pustehjelp, de tok mat veldig lett og vi har fått høre at det er sjelden trillinger født i uke 34 klarer seg så bra. Og nå blir vi sendt hjem etter tre uker og var egentlig forespeilet å være her i seks uker så det er fantastisk, sier pappaen.

Svært sjelden

Det er 1 til 6 millioner sjanse for at Judit, som har to trillingsøstre, skulle få trillinger.

– Vi er veldig tette vi søstrene. Noen ganger tenker jeg at barna ikke bare er mine og særlig når søstrene mine ringer og spør hvordan går det med barna våre, forteller trillingmamma Judit som opprinnelig er fra Ungarn.

VED GOD HELSE: Judit Minda ble mor til trillinger for bare to uker siden.

Rørt av all støtten

Gjennom Instagram-kontoen «triplet with triplets» har trillingforeldrene vist frem svangerskap og fødsel og fått mange gaver og tilbakemeldinger fra hele Norge.

– Vi har fått masse fine meldinger og brev, klær og smokkesnorer og tyggeleker og alt mulig til barna, sier Minda.

SMÅ, MEN FRISKE: Filip, Amelia og Henrik veide mellom 1,5 og 2 kg da de ble født i uke 34, men er i svært god form.

– Vi setter utrolig stor pris på alt vi og alle de som er villig til å hjelpe. Det rører oss dypt inn i hjerteroten, for det er ikke tvil om at dette er krevende økonomisk.

Om en uke blir det hjemmesykehus for familien på fem, og lang permisjon for både mor og far det neste året. For det er mye som skal på plass.

– Jeg har kjøpt det viktigste da, Tottenham-bodyer til alle tre. Men det er størrelse 62 og det blir nok en stund til de passer, men jeg gleder meg til den dagen, ler den stolte faren.