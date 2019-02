Like etter klokken 12 onsdag ble det ringt inn to anonyme bombetrusler mot rådhuset i Nittedal i Akershus.

– Klokken 12.15 fikk en av våre underliggende enheter en telefon om at det var en bombe i rådstua, som ligger i nabobygget til rådhuset. Nesten samtidig kom det en telefon til sentralbordet vårt med samme melding, sier ordfører Hilde Thorkildsen i Nittedal kommune til TV 2.

Det var VG som først omtalte bombetrusselen.

Thorkildsen sier at alle ansatte og politikerne ble varslet og de har tett dialog med politiet.

– Politiet har konkludert med at det ikke er snakk om en bombe. Men at noen ringer inn slike meldinger er ubehagelig og helt uakseptabelt. Det er rett og slett veldig trist både for de som jobber på rådhuset, men også for demokratiet, sier Thorkildsen som aldri har opplevd noe lignende på de åtte årene hun har vært ordfører.

Saken oppdateres!