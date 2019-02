Her har det skjedd knivstikkinger i Oslo den siste måneden

​ 17. januar, kl 13.16

Møllergata. Flere patruljer har rykket ut til en adresse etter meldinger om knivstikking. Gjerningsmann løp fra stedet men ble tatt etter noen minutter.

​ 18. januar, kl 00.36

Politiet er i Sinsenveien etter melding om alvorlig hendelse. En fornærmet mann i 30-årene er kjørt til Ullevål sykehus med kritiske skader.

​ 18. januar, kl 19.35

Oslo sentrum. Vi har kontroll på to 15-åringer som har rømt fra en utenbys barnevernsinstitusjon. Patruljen fant kniver på begge guttene.

​ 18. januar, kl 23.12

Melding om tre personer som var i besittelse av sverd / machete på Grønland.

​ 20. januar, kl 01.53

Vi har kontroll på en mann på Haugenstua som bar en maske og en kniv bak ryggen inne på en bensinstasjon. Mannen sier han bar kniven for beskyttelse. Ingen skadet.

​ 20. januar, kl 21.04

Sandvika togstasjon. Vi er på stedet med flere patruljer etter melding om slagsmål mellom flere personer. Det er opplysninger om bruk av kniv og minst en person skal blø. Ambulanse er på stedet.

​ 21. januar, kl 18.47

Nedslagsveien. Vi er på en adresse etter melding om knivstikking. En kvinne med overfladisk kutt er funnet på adressen. Blir tatt hånd om av ambulanse.

​ 22. januar, kl 05.54

Christian Michelsens gate. Melding om at en person ble kuttet med kniv i leilighet. Mann kjørt til arrest.

​ 23. januar, kl 23.09

Vi har rykket ut til Grønland etter melding om knivstikking. En formentlig knivstukket person blir tatt hånd om av ambulansepersonell på stedet.

​ 26. januar, kl 21.42

En person pågrepet på Linderud for besittelse av en machete. Vi har kontrollert 17 ungdommer. Ble også funnet øks, kjetting og hammer.

​ 28. januar, kl 08.22

Vi er på Ammerud etter melding om at en mann var stukket med en knivlignende gjenstand. Ambulanse er på stedet og ivaretar den skadde.

​ 31. januar, kl 17.07

Galleri Oslo. Vi søker etter en mann som vifter med kniv og oppfører seg utagerende og høylytt, uten direkte å ha truet noen. Afrikansk opprinnelse, kniv i en hånd, vinflaske i den andre. Mannen ble pågrepet med kniv og kjørt til arrest.

​ 2. februar, kl 01.30

Så langt er to pågrepet for bæring av kniv på offentlig sted i natt. Pågrepet i sentrum og på Skøyen. Begge ble kjørt til arresten.

​ 2. februar, kl 05.10

En taxisjåfør så en kar gå rundt med kniv i Storgata. Før vi var på stedet, tre min senere, rakk han å havne i klammeri med en annen på gata. Mistenkte hadde kutt i tommelen, så han blir sjekket på legevakt før arresten.

​ 2. februar, kl 22.11

Vi er på Veitvet med flere patruljer etter en melding om ordensforstyrrelser og hvor en person skal ha vist frem en formentlig pistol og en annen er observert med en mulig machete. Kontrollerer ungdommer i området.

​ 4. februar, kl 00.54

Politiet er i området Grønland etter at tre unge menn har stjålet en lommebok og ved en senere anledning truet med kniv. Vi har kontaktet fornærmede, begge er uskadd.

​ 5. februar, kl 19.14

Vi er flere patruljer i Motzfeldtsgate etter at en person er knivstukket flere ganger. Personen er kritisk skadd og kjørt til sykehus. To personer er pågrepet ikke langt fra åstedet.

​ 5. februar, kl 21.03

Tre person truet en annen person med kniv i Økernveien. Flere patruljer sendt til stedet og etter søk i nærområdet ble disse tre pågrepet. Den ene personen var i besittelse av en kniv. Alle kjørt til arrest.

​ 7. februar, kl 14.21

Politiet er på Bjørndal i forbindelse med dødsfall. Knivdrap.

​ 9. februar, kl 16.20

Vi er på Storo og søker etter fire gjerningspersoner som har ranet en ung gutt utenfor Storo senter. Hendelsen skal ha skjedd mellom 15.45 og 16.00. Fornærmede er fysisk uskadd. Han skal blitt ranet med noe som kan ligne en kniv. Ingen relasjon til gjerningsperson. Anholdt tre personer.

​ 10. februar, kl 02.17

Vi har flere enheter i Storgata i forbindelse med knivstikking. Det er tre personer med knivskader etter hendelsen. To av dem oppsøkte legevakt etter eget initiativ. Alle tre har så alvorlige skader at de er kjørt til akuttmottaket Ullevål sykehus.

​ 10. februar, kl 19.17

Vi er på Stovner etter at en mann har blitt slått og truet med kniv. Han blir kjørt til sykehus. Vi søker i området etter en gjeng på 10-15 personer. Fornærmede er en mann i 40-årene. To kjørt til arrest.

​ 10. februar, kl 19.16

Esso Ryen. Vi er på stedet etter en voldshendelse. En ansatt slått og sparket av flere personer. Vi har kontroll på fem personer som kan ha vært involvert i hendelsen. Vet personran. Alle de fem personene i aktuell bil blir kjørt til arrest. Funnet kniv og batong i bil. Relasjon mellom fornærmede og enkelte som satt i bil.

​ 12. februar, kl 00.41

Vi er på Grønland med flere enheter etter at en person er slått og blitt stukket i en hånd av noe vi antar er en kniv. Vi søker etter fem personer som har løpt fra stedet. Vi har funnet en kniv i nærheten. Leter etter fem gutter med somalisk utseende. To tatt.

12. februar, kl 20.01

Politiet er i området Sandvika i søk etter to menn som har ranet en person. De truet med kniv under ranet og fornærmede ble også utsatt for noe vold, men fremstår uskadd. De to beskrives som høye utenlandske menn.

​ 12. februar, kl 21.01

Politiet er i området Grønland/Tøyen. Vi har fått melding om at det ved botanisk hage skal ha vært flere menn, mulig det har vært slagsmål med kniv. Det er også hørt smell. Politiet søker i området etter involverte.

​ 13. februar, kl 08.56

Sandvika jernbanestasjon: En vekter hadde blitt truet med en kniv av flere personer, men fikk tatt fra dem kniven og en stokk. Vi har kontroll på tre mistenkte som kjøres til til arrest og anmeldes.

Haukeland har 12 i traumeteam

Thomas Geisner, leder for Traumesenteret ved Haukeland Universitetssykehus, har erfart at skadeomfanget kan være enormt når de får inn pasienter med knivskader.

– Det første vi gjør er å ta imot pasienten med traumeteam. Her på Haukeland Universitetssykehus er det 12 personer som da starter diagnostikk og behandling samtidig, sier Geisner til TV 2.

Hvert år kommer det 600 traumepasienter inn til akuttmottaket på Haukeland Universitetssykehus. Noen av dem har omfattende knivskader og må opereres direkte på traumestua.

– Ved knivstikk er det ofte blødninger vi er mest redd for. Det viktigste blir å stoppe blødninger, fortsetter han.

For skader forårsaket av kniv er i flere tilfeller langt mer alvorlige enn mange kanskje tror. En gjerningsperson må være forberedt på konsekvensene, mener lederen for Traumesenteret.

– Hvis du truer noen med en kniv, så må du regne med at du kan ta livet av det mennesket du truer. Det er egentlig ikke noe begrensing på hvor farlig en kniv kan være. Det kan være ganske overfladiske stikk som kan gi livstruende skader, sier Geisner.