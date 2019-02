Slik svarer Høie på sykehuskritikken

Planene for det nye Oslo universitetssykehus (OUS) er i gang, og mange er engasjerte i hva fremtiden vil bringe.

Tirsdag gikk Den norske jordmorforening for Ullevål, Aker og Groruddalen, og Oslo Legeforening, LO Oslo, Fagforbundet Oslo og Psykologforbundet OUS i fakkeltog under parolen «redd Ullevål sykehus».

I Stortingets spørretime tar Rødt-leder Bjørnar Moxnes opp at et samlet fagmiljø er bekymret for at sykehusplanene i Oslo vil gi et dårligere sykehustilbud til pasientene.

– Nødvendig

Moxnes ønsker at helseminister Høie skal forsikre om at sykehusplanene ikke medfører risiko for liv og helse.

– Regjeringen er opptatt av å sikre pasientenes helsetjeneste, og noen av sykehusbyggene i Oslo er blant de dårligste i landet. Det er helt nødvendig med nye bygg, starter Høie.

Byggeplanene for det nye Oslo Universitetssykehus er ifølge Moxnes norgeshistoriens største byggeprosjekt. Høie understreker at sykehusplanene inkluderer å frigjøre kapasiteten på Ahus og den voksende befolkningen i nærområdet.

– Som en erstatning for Ullevål sykehus skal det opprettes et nytt stort lokalsykehus med akuttfunksjoner på Aker sykehus, og et samlet komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, sier Høie.

Ikke bare Oslo

Tirsdag skrev TV 2 at fagmiljøet er bekymret for avdelingene for nyfødtintensiv på nye Aker. Høie sier fødetilbudet vil deles mellom Aker og Gaustad, men at det mest avanserte tilbudet for nyfødtintensiv for hele regionen vil gis på Gaustad.

– Men det vil også legges nyfødtintensiv på Aker, sier Høie.

Høie legger til at styret i Helse Sør-Øst har bedt om at det ses nærmere på virksomhetens innhold og driftkonsepter, blant annet for traumer, akuttmedisin og for nyfødt medisin.

Under spørretimen sier helseministeren at noe av bakgrunnen for opprettelsen av nye Oslo universitetsykehus var å samle funksjoner i større grad, og utnytte det høyt spesialiserte helsepersonellet på en bedre måte.

– Dette er viktig også for resten av landet, hvor det er utfordringer med å rekruttere denne typen høyt spesialiserte personell, sier Høie.

Traumebehandling

Et av punktene som har ført til at planene for det nye sykehuset har fått kritikk, er mangel på traumebehandling på Aker.

– Vi legger til grunn for at OUS og Helse Sør-Øst sikrer at tjenestene på Gaustad får nok pasienter til å ivareta den funksjonen og den kompetansen som er på Ullevål i dag, sier Høie og fortsetter: