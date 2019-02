TV 2-ekspertene vurderer storkampen på Old Trafford: Derfor er Liverpools lag det beste

Se Manchester United-Liverpool søndag fra 14.00 (kampstart 15.05) på TV 2 Sport 1, TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!

Manchester United-Liverpool. En kamp man får vann i munnen av å omtale, uavhengig av årstid, turnering, tabellposisjon eller faktorer i potten.

Søndagens oppgjør på Old Trafford blir ikke mindre gedigent av at begge lag har enorme ting å spille for, med et hjemmelag som kjemper for å kvalifisere seg til Champions League og et bortelag som jakter sin første ligatittel siden 1990.

Forut for oppgjøret har TV 2s fotballeksperter Erik Huseklepp og Mina Finstad Berg fått den umulige jobben med å rangere de to lags spillere, for å illustrere styrkeforholdet mellom 22 spillere som potensielt blir de utvalgte fra start i Manchester søndag.

TV 2 minner om at dette ikke er bekreftede lagoppstillinger, men to tentative lag som ble satt opp i det tv2.no-sendte forhåndsprogrammet som startet nedtellingen til storoppgjøret fredag.

Tre av spillerne som vurderes får toppkarakteren ti av TV 2s ekspertduo, nemlig Paul Pogba, som får skussmålet «Den beste midtbanespilleren i Premier League siden Solskjær tok over»,

Virgil van Dijk, som tituleres «sjefen» og gis karakteristikken «alt du trenger fra en moderne midtstopper» og Mohamed Salah, som gis æren for hele tilstanden Liverpool er i for øyeblikket.

Les vurderingene og kom med dine egne karakterer nederst i saken.

Elleverne som vurderes er følgende:

Manchester United: David de Gea - Ashley Young, Victor Lindelöf, Eric Bailly, Luke Shaw - Nemanja Matic, Ander Herrera, Paul Pogba - Anthony Martial, Marcus Rashford, Juan Mata

Liverpool: Alisson - Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Joël Matip, Andrew Robertson - Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson, Fabinho - Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané

Usikkerhetsmomenter foran og bak hos vertene

Det hersker usikkerhetsmomenter rundt startoppstillingen i begge lag, og hos vertene er det langt ifra sikkert at det er Eric Bailly som får plassen ved siden av svenske Lindelöf når kampen er i gang søndag. Den engelske duoen Chris Smalling og Phil Jones er begge kandidater til å vippe ivorianeren sammenlignet med det som er TV 2s «tentative lagoppstilling».