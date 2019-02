Kampen ble preget av en del bråk, i tillegg til bruk av bluss og kasting av gjenstander.

UEFA melder onsdag at de åpner sak mot United for sperring av trapper og kasting av gjenstander.

PSG siktes for fyrverkeribruk, kasting av gjenstander, skadeverk og bråk blant publikum.

PSG-fans med bluss i kampen mot Manchester United. Foto: Franck Fife

Avgjørelse i sakene tas 28. februar. Straffen blir antagelig en bot.

Di Maria i faresonen

Det ble meldt at Angel Di Maria kan bli siktet for brudd mot artikkel 15 i UEFAs reglement etter kampen, men så langt er han ikke blitt det.

Angel Di Maria spilte for Manchester United i sesongen 2014/2015 og var nådeløs i sitt gjensyn med gamleklubben. Argentineren var involvert i begge scoringene da PSG vant 2-0 og tok seg langt steg mot avansement i Champions League.

PSG-profilen ble imidlertid møtt med massiv pipekonsert fra hjemmepublikum hver gang han var involvert i spillet. Det skal han ha likt dårlig, skriver franske RCM.

Ifølge den franske radiokanalen skal Di Maria ha oppført seg svært dårlig mot publikum, og skreket banneord og fornærmelser mot Manchester United-fansen etter PSGs scoringer.

Blant annet skal han ha skreket «f*** off» mot United-seksjonen etter å ha slått hjørnesparket som ga PSG 1-0-ledelse.

Det kan nå få konsekvenser for PSG-stjernen. RMC hevder å vite at Det europeiske fotballforbundet (UEFA) vurderer å sikte Di Maria for brudd på artikkel 15 i organisasjonens disiplinærprogram, som kortfattet innebærer at en spiller kan bli straffet for å ha provosert tilskuere.

PSG-trener Thomas Tuchel hevdet på sin side at Di Maria ikke hadde et særlig anstrengt forhold til fansen under oppgjøret på Old Trafford.

– Jeg syntes at han hadde et godt forhold til fansen. Han var litt nervøs, og jeg ba ham beholde roen etter pause. Han gjorde sine saker bra, Tuchel, og slo fast:

– Jeg er veldig fornøyd med ham. Det er alltid farlig for motstanderne når han er involvert, både med tanke på hjørnesparkene, og selvsagt også med sin strålende assist til Kylian Mbappé. Det var et flott gjensyn (med United) for ham, og han hjalp oss veldig mye, mente han.