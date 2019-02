Inter bekrefter at keeper Samir Handanovic er klubbens nye kaptein. Det betyr samtidig at lagets store stjerne og toppscorer, Mauro Icardi, er strippet for kapteinsbindet.

Årsaken er at den argentinske superspissen fortsatt ikke har forlenget kontrakten med Inter, skriver avisen Gazzetta dello Sport.

Den nåværende avtalen løper ut i juni 2021.

– I Italia er dette store, store nyheter. Icardi er den store ledestjernen og den beste spilleren deres. Andre storklubber – som Real Madrid – sikler etter ham. Det er blitt spekulert i flere overgangsvinduer nå, men han har sagt at han er lojal til Inter, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

– Han har vunnet over fansen etter kontroverser tidligere. Det å frata ham kapteinsbindet mens kontraktsforhandlingene pågår, skaper spekulasjoner om at Inter har satt hardt mot hardt, fortsetter Finstad Berg.

Real Madrid fikk aldri på plass en fullverdig erstatter for nåværende Juventus-angriper Cristiano Ronaldo, og den spanske storklubben er blitt koblet til en ny stjernespiss i sommer.

– Hvis han forlater Inter, blir det en av de aller største overgangene, mener Mina Finstad Berg.

Icardi er en omstridt spiller. Han har tidligere rappet konen til landsmannen og lagkameraten Maxi López, Wanda Nara, mens de spilte sammen i Sampdoria. Da Icardi senere giftet seg med Wanda, ble hun agenten hans.

– Wanda blir alltid diskutert når sånt skjer. Inter legger dette ut som en tweet. Det er åpenbart for å sende et signal. Dette kommer til å bli tolket og spekulert i alle retninger i italienske medier. Inter-supportere er stresset nå, sier Mina Finstad Berg, som er sikker på at interessen for Icardi er stor.

– Han er en av de aller beste klassiske nierne. Han er helt enorm i boksen og en fantastisk god avslutter. Får han én centimeter, kommer han til avslutning. Han har vært redningsmannen for Inter i flere tøffe kamper. Inter har også underprestert denne sesongen, men de har et godt lag på papiret. De får det ikke til å fungere, selv om de er gode i enkeltkamper, sier hun.

Icardi, som fyller 26 år neste uke, er Inters toppscorer med 13 mål denne sesongen. Han har scoret 109 mål på 177 kamper i Serie A for Inter siden han kom fra Sampdoria i 2013. Inter ligger på tredjeplass i Serie A.