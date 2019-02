Klokken 11.32 meldte politiet om en større ulykke mellom flere kjøretøy på E6 ved Kløfta.

– Ved første melding fikk vi beskjed om at minst en buss, en lastebil og flere biler er involvert, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Tom Sandberg, til TV 2.

Det viste seg etterhvert at det var snakk om to ulykker, med én kilometers mellomrom.

Ulykkene skjedde på E6 mellom Langeland og Kløftakrysset i Akershus.

Politiet opplyser til TV 2 at det er til sammen fire personer som er skadet i de to ulykkene.

Politiet er på stedet. En person var fastklemt, men er nå frigjort. Vedkommende er kritisk skadet. — Politiet i Øst (@politietost) February 13, 2019

– Én person var fastklemt, men vedkommende er nå frigjort. Personen er kritisk skadet, sier Sandberg. ​

Personen som er kritisk skadet, ble fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse. En av de andre personene som er skadet, ble fraktet til Akershus universitetssykehus, opplyser politiet.

Et øyevitne opplyser til TV 2 at et vogntog skal ha kjørt inn i en personbil bakfra.

KØER: Det er lange køer på E6 etter ulykken. Foto: Tommy Storhaug/TV 2

Begge kjøretøyene skal ha havnet over i andre kjørefelt.

I den andre ulykken, som skjede litt lenger sør på E6, var det en lastebil som var involvert.

Ulykken medføre store forsinkelser i begge retninger på E6.

Ved 12.45-tiden onsdag var det lange køer i området, men politiet opplyser like etter klokken 13 at nordgående felt er åpnet og at trafikken flyter som normalt i begge felt.

​