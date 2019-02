Politiet i Decatur, nord i Texas, rykket ut til husbråk tirsdag.

Da de kom til stedet, fant de Paige Isabow Harkings (24) og Andree Joseph Fabila (24) i høylytt krangel. Fabila hadde flere blødende kutt i ansiktet.

Fant barn i hundebur

Politiet hørte også barnestemmer og undersøkte eiendommen. På låven fant de fire underernærte barn tilgriset av avføring og urin. Barna er 1, 3, 4 og 5 år gamle.

– De to eldste ble funnet innelåst i et hundebur på 90 x 90 centimeter i en kennel, sier sheriff Lane Akin til nyhetsbyrået AP.

De to yngste var også tilgriset og gikk mer eller mindre nakne inne på låven. Alle barna var sultne og tørste da politiet fant dem.

– Dette er den verste barnemishandlingen jeg har sett i mine 44 år i politiet, sier Akin til Dallas Morning News.

Det var godt med mat i huset, men den var låst bort slik at barna ikke fikk tak i den.

Arrestert

Paige Harkings er mor til alle fire barna. Fabila er far til minst ett av barna. De er begge arrestert og siktet for å ha forlatt barn i en faretruende situasjon. Harkings er også siktet for å ha kuttet kjæresten i ansiktet.

De tre guttene og den ene jenta er nå til observasjon på barnesykehuset i Fort Worth. Sykehuset har ikke opplyst hvilken tilstand barna er i.