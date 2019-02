– Vi har ferdigstilt skisseprosjektet og er i gang med forprosjekt. Det er forprosjekt, sammen med den eksterne kvalitetssikringsrapporten, som er grunnlaget for behandling i Stortinget. Hvis de folkevalgte gir sin støtte til planene, ser vi for oss byggestart i 2020, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg.

Statsbygg har nå overlevert skisseprosjektet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.



Før byggingen av det nye regjeringskvartalet kan settes i gang, skal flere bygninger rives. S-blokken ble revet for noen år siden, og allerede denne våren starter rivningen av R4, og deretter står Y-blokken for tur.

Det er vinnerforslaget Adapt fra plan- og designkonkurransen i 2017, som nå er blitt videreutviklet, forbedret og konkretisert. I høst gjorde regjeringen det klart at det nye regjeringskvartalet skal bli åpent, trygt og grønt, og at det skal være en nedjustert og trinnvis utbygging. Det har Statsbygg tatt hensyn til.

– Den sørlige delen av B-blokken er redusert med cirka 7.000 kvadratmeter, og vi legger opp til en utbygging med tre byggetrinn. I første byggetrinn vil vi bygge kjeller, A-blokk og D-blokk og rehabilitere H-blokken, Jørgensen.

Det ligger an til at Statsbygg lyser ut kontrakter for hvert bygg, inkludert kjelleren, i første byggetrinn.

Utformingen av det nye regjeringskvartalet presenteres nå i en utstilling i 22. juli-senteret.

