Eks-statssekretær inviterte regjeringen til Kina for å vise frem 5G-nettet PST frykter

Brein-Karlsen mener han ikke har gjort noe feil.

– Jeg mener invitasjonen er klart innenfor saksforbudet, skriver han i en sms til TV 2.

Den tidligere Frp-politikeren sender så en uttalelse fra karantenenemnda, som Brein-Karlsen mener støtter hans syn.

«Saksforbudet innebærer at du i perioden fra 18. juli 2018 til og med 17. juli 2019 ikke kan involvere deg i saker eller saksområder som gjelder sikkerhets- og beredskapsmessige spørsmål. Forbudet gjelder både internt og eksternt i selskapet Huawei Technologies Norway AS. Med involvere menes forbud mot å gi i ordinær, konkret saksbehandling, gi råd, delta i møter om saksforholdet, eller på annen måte delta i fora der saken eller saksområdet blir behandlet eller drøftet. Sakforbudet innebærer ikke forbud mot generell informasjon om selskapets virksomhet. Saksforbudet innebærer heller ikke et kontaktforbud med Samferdselsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, og underliggende virksomheter av disse, i andre fagsaker som ikke omhandler sikkerhets- og beredskapsmessige spørsmål», heter det i uttalelsen fra karantenenmnda.

Magnus Thue i næringsdepartementet sier til TV 2 at han ikke var kjent med Brein-Karlsen sine karantenebestemmelser da han mottok e-posten i oktober.

– Jeg var ikke kjent med hans karantenebestemmelser, så jeg vurderte ikke henvendelsen som upassende, sier Thue.

– Jeg vet at han jobber for Huawei, så jeg var ikke overrasket over at han tok kontakt. Vi har ikke hatt noe mer kontakt etter det, og det ble heller aldri noe møte, legger han til.

Frykter spionasje

– Vi har sagt at man bør være oppmerksom på Huawei som aktør. Det er korte forbindelser mellom den kommersielle virksomheten og det kinesiske regimet. Kinas etterretningslov pålegger for eksempel både private og kommersielle aktører å samarbeide med nasjonen når den ønsker det, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland i forrige uke.

Huawei har hele tiden avvist kritikken på det sterkeste.

Enkelt forklart er mistanken at kinesiske myndigheter kan drive spionasje gjennom et selskap som Huawei – noe som har ført til at Huawei er svartelistet i USA og Australia, blant annet, og kan bli holdt utenfor utbyggingen av et 5G-nett i Norge.

5G-nettet omtales som «kanskje den mest kritiske delen av fremtidig norsk kritisk infrastruktur».

E24 skrev i desember hvordan Samferdselsdepartementet advarte norske mobiloperatører om å gjøre store investeringer i 5G-teknologi som kan bli rammet av nye regler.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er omgangsvenn med Brein-Karlsen.

Norske myndigheter vurderer nemlig om Huawei skal utestenges som et tiltak for å «redusere sårbarheten i norske ekomnett», ifølge avisen.

– Norge deler USA og Storbritannias bekymring og er bekymret for at private og statlige aktører i Norge er utsatt for spionasje, sa justisminister Tor Mikkel Wara til nyhetsbyrået Reuters i januar.

Sp: – Håpløst

Invitasjonen fra Brein-Karlsen til den politiske ledelsen i næringsdepartementet får Senterpartiet til å reagere.

– Dette viser hvor håpløst det er at han arbeider for kinesiske interesser med den bakgrunnen han har. Han kan utnytte det nettverket han fra tiden i regjeringsapparatet, sier Sigbjørn Gjelsvik til TV 2.

Han mener en invitasjon om å vise frem 5G-nettet åpenbart viser at Brein-Karlsen jobber med møter og saker knyttet til nettsikkerhet og datasikkerhet.

– Det mest bekymringsfulle er at dette er en person som sitter med opplysninger på aller høyeste nivå i regjeringens sikkerhetsarbeid. Han viser liten forståelse for ryddighet når det gjelder karantenebestemmelser og han har valgt å jobbe for et selskap der han komme i en interessekonflikt med statsministeren på vegne regjeringen, sier Gjelsvik videre.

KRITISK: Sigbjørn Gjelsvik, Sp, mener det er åpenbart at Brein-Karlsen jobber med 5G-konflikten. Foto: Åserud, Lise

– Saksforbudet gjelder jo justis- og samferdselsdepartementet, som i hovedsak håndterer 5G-spørsmålet?

– Her er det regjeringen som i siste instans håndterer sikkerhetsspørsmål. Det er jo ikke tilfeldig at han tar den hendelsen til næringsdepartementet. Det er jo for å bruke sitt nettverk og kunnskap til å påvirke regjeringens avgjørelser knyttet til Huawei, svarer Sp-politikeren.

Han mener regjeringen nå bør følge USA og utelukke Huawei i forbindelse med utbyggingen av 5G-nettverket.

– Jeg mener det viser en grenseløs passivitet fra regjeringens side. Bare den siste uke er det kommet klare advarsler fra PST. Huawei kommer fra et land som forplikter selskaper og bidra til kinesisk etterretning. Når man inviterer et selskap til å bygge ut samfunnskritisk infrastruktur i Norge samtidig som PST advarer mot tette bånd til kinesisk etteretning, tar man ikke sikkerheten på alvor, sier Gjelsvik.

Brein-Karlsen har fått mulighet til å svare på kritikken fra Senterpartiet.

– Som jeg har sagt, mener jeg at jeg ikke har brutt saksforbudet. Forøvrig er det Karantenenemnda som avgjør et slikt spørsmål, skriver han i en sms.

Da Huawei for ti år siden inngikk sin første avtale med Telenor var det Senterpartiet og Marit Arnstad som styrte samferdselsdepartementet.

— Jeg synes generelt det er ganske skremmende at vi ikke har et mer bevisst forhold til utbyggingen av vår infrastruktur, når andre land er skeptiske og rett ut kritiske til å slippe til fremmede makter på denne måten, sa Trine Skei Grande til Aftenposten i 2012.

​​