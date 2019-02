John Ivar (61) falt på gata i Kina – regningen passerte én million

– I en del land har dette blitt utrolig dyrt, og USA er i en egen liga. I noen tilfeller må kundene også fraktes hjem i ambulansefly, og dette medfører store kostnader, sier hun.

Tidligere var det slik at flyselskapene tillot at man kunne ha pasienter på båre bakerst i flyet, dette har de nå i hovedsak gått bort i fra. Det gjør at forsikringsselskapene må ha egne ambulansefly med helsepersonell.

KONSEKVENSER: Gunhild Gjølstad i Europeiske Reiseforsikring er usikker på om folk vet konsekvensene ved å reise uten forsikring. Foto: Europeiske Reiseforsikring

– Det kombinert med at nordmenn stadig reiser lenger gjør at det blir veldig kostbart. Dette påvirker ikke kundene våre, men vi ser det på skadekostnadene, sier Gjølstad.

Hun forteller at det er mage- og tarminfeksjoner som er de mest utbredte sykdommene nordmenn blir utsatt for på ferie.

– Vi utsettes for en annen bakterieflora når vi reiser så langt. Disse sykdommene er veldig ubehagelige, men heldigvis ikke så alvorlig, sier Gjølstad.

Stor risiko

Til tross for stadige advarsler om hvor dyrt det kan være å bli syk i utlandet, opplever flere forsikringsselskaper at nordmenn reiser på ferie uten å ha riktige forsikringer i orden.

​Det skremmer Gunhild Gjølstad.

– Vi blir usikre på om folk vet hvilken risiko de utsetter seg selv for. Det å bli syk på reise er forferdelig i seg selv, men man kan også risikere økonomisk ruin fordi regningen kan komme opp i mange hundre tusen kroner, sier hun.

– Det er lett å tenke at det går bra, og det gjør det som regel. Men skulle ulykken først være ute, er det viktig å ha forsikringen i orden, oppfordrer Gjølstad.

Pia C. Høst, leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet, sier til TV 2 at de i fjor fikk 100 spørsmål om reiseforsikring.

– Det er ikke gøy å få en kjemperegning etter sykdom i utlandet, fordi du ikke hadde forsikring eller riktig forsikring. Folk som tar kontakt med oss spør blant annet om klagemuligheter og prisendringer, sier Høst.

Eldre og kronisk syke

Forbrukerrådet gjorde en undersøkelse for noen år siden hvor det kom frem at rundt 90 prosent av de spurte hadde reiseforsikring, men at de færreste hadde gjort et bevisst valg når de bestemte seg for sin forsikring.

– Særlig eldre og folk med kroniske sykdommer bør sjekke hva som står i vilkårene i reiseforsikringen før de drar på langtur. Ofte så får du bare hjelp til uventet sykdom og ulykker. Er du kronisk syk og får et anfall på reise, kan det i verste fall hende at du ikke har rett på noe, advarer Høst.

KAN KLAGE: Hvis du er uenig med forsikringsselskapet ditt om du har rett på å få dekket sykdommen eller ikke, kan du ta saken til Finansklagenemda. Dette er en gratis og nøytral klageordning for bank- og forsikringssaker, sier leder for Forbrukerdialog i Forbrukertilsynet, Pia C. Høst. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve

Har sykdommen først oppstått, anbefaler Gjølstad i Europeiske å ringe forsikringsselskapet sitt før man kontakter sykehuset.

– Det er ikke vår intensjon og fraråde folk å oppsøke legen, men på denne måten kan vi anbefale hvor kundene kan oppsøke den beste hjelpen, sier Gjølstad.

Snudd på hodet

Hun sier videre at de forsøker å finne sykehus hvor kostnadsnivået er forsvarlig, men hvor kundene får god og trygg oppfølging.

– Det skal ikke være urimelig høyt, men om vi har to sykehus hvor det ene har mye høyere kostnad enn det andre, men bedre kvalitet, anbefaler vi alltid kundene våre å reise dit, sier Gjølstad i Europeiske Reiseforsikring, en del av If.

John Ivar Lundberg har i ettertid tenkt mye på hva som kunne ha skjedd om han ikke hadde hatt forsikringen i orden.

– Det skjer så fort og gjerne uten forvarsel, og det er bare noen sekunder av livet ditt som kan snu alt på hodet. Jeg vet ikke hva jeg ville ha gjort om jeg hadde stått der uten forsikring, sier Lundberg.