Mandag opplyste politiet i Øst at det hadde vært ny kontakt mellom familien til Anne-Elisabeth Falkevik Hagen og hennes mulige kidnappere.

I kontakten ble det skissert et mulig livstegn som kunne komme.

Ønsker livstegn

Familien har hele tiden sagt det er uaktuelt å betale noen løsepenger, før de har fått et bevis på at Falkevik Hagen er i live.

Mandag holdt også Svein Holden, familiens bistandsadvokat, en pressekonferanse, der han oppfordret kidnapperne til å komme med livstegnet.

Politiet ønsker onsdag ikke uttale seg om hvorvidt det er mottatt noe nytt livstegn, eller om det har vært ny kontakt mellom partene, siden pressekonferansen mandag.

– Dette av hensyn til den pågående prosessen, sier etterforskningsleder Tommy Brøske.

Ifølge VG var det kort tid etter at Holden holdt en pressekonferanse sist, at den nye meldingen kom til familien.

Politiet har ikke tidligere villet uttale seg om hvilken kommuniksajonsplattform som er brukt. Den første kontakten mellom familien og det som antas å være kidnapperne, kom i form av et brev i huset etter at 68-åringen hadde forsvunnet. Der skal det blant annet ha blitt fremsatt en trussel mot Falkevik Hagen dersom politiet ble kontaktet, samt fremsatt et løsepengekrav.

Ny plattform

Deretter skal det ha vært kontakt mellom partene 16. januar, på en digital kommunikasjonsplattform som av politiet og Holden ble betegnet som «ikke egnet» til kommunikasjon.

Mandag opplyste politiet igjen om at det hadde vært kontakt, da på en annen plattform.

– I et forsøk på å unngå innblanding fra utenforstående i den videre kommunikasjonen, kan vi ikke kommentere nærmere kontakten som har vært, eller gi flere detaljer, sier politiet.