Slik kan den utviste 31-åringen komme ut på gata igjen

Han er blitt omtalt som «Mannen Norge ikke blir kvitt». Belal Belal (31) kom til Norge i 2005. Etter to år i landet hadde han rukket å bli domfelt for vold mot 10 personer.

I 2008 ble han varig utvist, men Belal er her fortsatt og han har ikke sluttet med kriminalitet. I 2011 ble han dømt for ran og fire nye tilfeller av vold.

I 2017 ble han domfelt etter en svært brutal voldsepisode. En overvåkningsvideo, som først ble vist på Åsted Norge på TV 2, viser hvordan Belal kommer løpende bak en mann på gata på Grønland i Oslo.

I hånda har 31-åringen en flaske som han bruker til å slå offeret sitt med. Mannen fikk bruddskader i kraniet.

VOLD PÅ ÅPEN GATE: Her knuser Belal Belal en glassflaske i bakhodet til offeret sitt. Mannen deiser i bakken og får brudd i kraniet. Se video av hendelsen øverst i saken. (Foto: Politiet / Åsted Norge)

Mangler ID

Bare 13 måneder etter flaske-volden, ble Belal siktet for å ha drept en mann på Bjerke i Oslo. Tirsdag begynte straffesaken i Oslo tingrett, der 31-åringen sier at han handlet i nødverge. Politiet mener at avdøde havnet på bakken og deretter ble påført dødelige slag, spark og tramp mot hodet.

ÅSTEDET: Drapet skjedde i et rolig boligområde på Bjerke i juli i 2017. Offeret hadde så omfattende hodeskader at legene raskt forsto at livet ikke sto til å redde. Foto: NTB Scanpix

Bakgrunnen for volden var en krangel om prisen for to gram kokain, mener påtalemyndigheten.

Da drapet skjedde hadde Belal nylig blitt løslatt etter dommen han fikk i kjølvannet av voldsepisoden med flaska. Årsaken til at 31-åringen har fått fortsette å gå ute på gata, til tross for utvisningsvedtaket, er at norske myndigheter ikke kjenner hans egentlige identitet eller opphav.

Ifølge politiet har ikke Belal vært villig til å bidra med opplysninger rundt sitt eget opphav.

– På tidspunktet da drapet skjedde hadde vi gjort en rekke undersøkelser for å avklare identiteten hans. Når vi ikke lyktes med det, og vi ikke hadde realistiske utsikter til en snarlig retur, hadde vi ikke grunnlag for å holde han internert, sier politiinspektør i Politiets Utlendingsenhet, Kristel Lee Høgslett.

Krever ikke forvaring

Riksadvokaten har vurdert bevisene i drapssaken der Belal Belal nå er tiltalt. Etter det TV 2 forstår, mener påtalemyndigheten at 31-åringens voldshistorikk gjør han til en potensiell forvaringskandidat.

Riksadvokaten har imidlertid vurdert det dit hen at påtalemyndigheten ikke vil kreve forvaring, men heller be om en tidsbestemt straff.

– Etter en helhetsvurdering av flere forhold, blant annet at han er utvist fra Norge, er det bestemt at vi ikke ber om forvaring, sier statsadvokat Åsmund Yli.

– Betyr dere at dere er sikre på å få han utvist etter en eventuell dom?