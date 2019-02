– Solskjær gikk glipp av muligheten til å sette to streker under navnet sitt

I den tolvte kampen som midlertidig Manchester United-manager kom det første tapet under Ole Gunnar Solskjærs ledelse.

Paris Saint-Germain var det klart beste laget i andreomgang og fikk med seg en 2-0-seier fra Old Trafford i det første oppgjøret i åttedelsfinalen i Champions League tirsdag.

– Tapet var en «reality check». Det handler ikke om hva Solskjær har gjort eller ikke gjort, det handler mer om spillerne. Det minner om Englands VM-semifinale, der spillerne startet på Gareth Southgates måte og det begynte godt, men så fikk de en smell og gikk tilbake til den gamle stilen. Det var en reprise av Juventus-kampen i starten av sesongen. De mistet kontrollen på ballen og følelsene, sier fotballredaktør i Press Associated, Simon Peach, til TV 2.

– Det var en «reality check». Det er muligens strengt å kalle tapet for det, men det har vært snakk om en fast ansettelse. Nå er folk mer splittet. Dette handler om læring, og nå er hvetebrødsdagene over. Han kommer til å lære mer nå, sier Ian Irving, journalist for Premier League Productions, til TV 2.

Ville ventet med avgjørelsen

Solskjær ønsker jobben som Manchester United-manager, og nordmannen er blitt en favoritt etter den glitrende starten.

​– Det har ikke forbedret sjansene hans, men det kommer større tester. Chelsea er en viktig kamp, og det er ganske viktig å plage Liverpool og få med et resultat der. I tillegg bør de levere en god forestilling i Paris. Ingen forventer at de skal gå videre, og Solskjær forventet aldri å være i denne posisjonen da han så trekningen, så tapet skader ikke for mye for ham, men han gikk glipp av muligheten til å sette to streker under navnet sitt, sier Peach.

Solskjær ledet Manchester United til en ubeseiret rekke på elleve kamper med ti seirer etter at han erstattet sparkede José Mourinho i desember.

Tidligere denne uken ble det hevdet at Manchester United-styret allerede hadde bestemt seg å ansette Solskjær permanent.

– Jeg ville ventet. Solskjær har ikke CV-en som gjør at du må binde ham nå, og det finnes flere muligheter ut på markedet. Klubben holder på å bygge opp strukturen og ansette en fotballdirektør. Folk presterer bedre under press, og jobben i seg selv medfører press, og nå har han noe å bevise, sier Peach, og påpeker at Solskjær på kort tid er blitt bookmakernes favoritt.

Imagine this. A coach gets the public/media vote to get the job he is interim for as his unbalanced side shows signs of improvement. New game is played. For 45' all quite equal. Two of his strikers get injured by HT. Defeat. He now doesn't deserve the job #logic #outofwindow — Guillem Balague (@GuillemBalague) 13. februar 2019

Store kamper venter for Solskjær

Også Solskjær selv kalte nederlaget for det franske hovedstadslaget for en «reality check» etter kampen. Det er ikke tidligere lagkamerat Ryan Giggs, som var TV 2s fotballekspert tirsdag kveld, enig i.