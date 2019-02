Natt til tirsdag ble republikanere og demokrater i Kongressen prinsipielt enige om en ny budsjettavtale i USA.

Budsjettavtalen gjelder grensesikkerhet, og satte av 1,4 milliarder dollar til finansiering av Mexico-muren. Trump krevde i utgangspunktet 5,7 milliarder.

Avtalen mangler nå kun Trumps signatur, og Kongressen skal ha vært optimistiske til at de ville få den.

Men Trumps uttalelser tirsdag tyder på noe annet.

– Er jeg fornøyd? Svaret er nei, det er jeg ikke. Jeg er ikke fornøyd, sa han tirsdag under et møte med sitt kabinett da han ble spurt om avtalen, melder CNN.

Dermed kan den svært lovende framgangen i Kongressen likevel ha vært forgjeves. Trump sa ikke direkte at han ville nekte å signere avtalen, og åpnet heller for å endre på avtalen som det allerede er enighet om.

– Jeg legger til ting i den. Det kommer til å skje, vi skal bygge en vakker, stor og sterk mur, sa han på karakteristisk vis videre.

Til tross for Trumps uttalelser tirsdag får CNN opplyst fra en tjenestemann i Det hvite hus at Trump sannsynligvis vil signere avtalen, men at ingenting er sikkert.

– Usannsynlig med shutdown

Presidenten fulgte opp med å si at en ny nedstengning av statsapparatet er usannsynlig, selv om den endelige avtalen ikke er tilfredsstillende. Men hvis det skulle skje, er han tydelig på hvem sin feil det er:

– Jeg tror ikke dere kommer til å se en shutdown. Hvis dere gjør det, så er det demokratenes feil, sa han.

Det begynner å haste med en avgjørelse hvis man skal unngå en ny shutdown. Fristen for å signere avtalen er fredag, og Det hvite hus sier at Trump fortsatt vurderer alternativene sine.

Ett av disse alternativene er å benytte seg av makten han har gjennom presidentordre. Han kan blant annet sikre finansiering av grensemuren ved å erklære en nasjonal krise, men det skal også være flere alternativer som ikke krever et så drastisk tiltak.

Den lengste i historien

26. januar måtte Donald Trump gi etter og gjenåpne statsapparatet i USA i tre uker etter at nedstengningen hadde ført til store problemer i flytrafikken. Den hadde da vart i 35 dager, og var den desidert lengste i USAs historie.

Nedstengningen av statsapparatet skal anslagsvis ha kostet USA 11 milliarder dollar, og flere hundre tusen statsansatte ble permittert eller jobbet uten lønn.

Trump har gang på gang slått fast at han ikke ville gi etter i budsjettstriden med demokratene, noe han til slutt likevel måtte gjøre da det ble klart at nedstengningen ville bli stadig mer skadelig for økonomien.

Den midlertidige avtalen han signerte i januar ble beskrevet som et pinlig nederlag for presidenten, og demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, og lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, frydet seg over seieren.