Ángel Di María (30) ble aldri den suksessen man hadde ventet at han skulle bli etter overgangen fra Real Madrid til Manchester United i 2014, og derfor smakte det litt ekstra godt for argentineren å være arkitekten bak 2-0-seieren til PSG på Old Trafford.

Kantspilleren med den presise venstrefoten var nest sist på begge scoringene til pariserne og fikk slengt fra seg et par gloser til United-fansen da han hyttet med knyttneven i jubelscenene etter corneren som ga PSG 1-0-ledelsen.

PSG-trener Thomas Tuchel var full av lovord om Di María etter oppgjøret.

– Han har et sterkt konkurranseinstinkt, akkurat som alle søramerikanske spillerne mine. Erter du ham, gjør det ikke ham svakere, sa Tuchel på pressekonferansen.

For Di María, som forlot United bare én sesong etter at klubben satte overgangsrekord for å hente ham, måtte tåle buing fra hjemmefansen gjennom store deler av kampen.

30-åringen måtte også ta telling etter å ha blitt taklet ut av banen og inn i gjerdet av Ashley Young i den første omgangen, som han ikke maktet å dominere like mye som den andre.

– Det var vanskelig for ham å spille foran meg og miste mange enkle baller. Han hadde det litt vanskelig siden jeg var nær ham. Han var kanskje litt nervøs, sier Tuchel.



– Han er kanskje litt over-brukt siden han spille for oss hele tiden. Han er en som alltid gir 100 prosent på trening og i kamp. Jeg er glad for at han holdt seg selvsikker. Han er alltid til å stole på. Han jobber alltid hardt og gir sitt beste. Da er det lett å tilgi ham når han har en dårlig førsteomgang.

Den tyske treneren innrømmer likevel at han var overrasket over mottakelsen Di María fikk av Old Trafford-publikumet.

– Jeg trodde han hadde et godt forhold til fansen. Det er ikke en stor greie. Men vi kunne se at han var nervøs og kanskje ville vise litt mye. Han var ikke rolig nok i den første omgangen, men løftet seg og var avgjørende i den andre omgangen, sier Tuchel.