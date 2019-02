Se høydepunktene i vinduet øverst!

Ole Gunnar Solskjær gikk på sitt første tap som Manchester United-manager da PSG ble for sterke på Old Trafford tirsdag kveld.

Etter en jevnspilt førsteomgang, tok franskmennene fullstendig kontroll på kampen etter hvilen. Scoringer av Kimpembe og Mbappé ga PSG et strålende utgangspunkt før returoppgjøret.

Tror Solskjær mener han var uheldig

I løpet av førsteomgang ble to av Solskjærs mest betrodde spillere, Anthony Martial og Jesse Lingard, skadet og ingen av dem var å finne blant de elleve som kom ut til andreomgang – noe TV 2s fotballekspert Brede Hangeland tror frustrerer Solskjær.

– Jeg er rimelig sikker på at Solskjær sitter i garderoben nå og tenker på at han var så uheldig som mistet to av sine viktigste spillere, sier Hangeland i TV 2s studio etter kampen.

– Lingard gjør en enorm jobb framover og bakover. Han setter trykk på forsvaret. Sánchez må inn for ham, og han mangler litt forståelse for den taktiske jobben i den kantrollen. Han er ikke så disiplinert. Mata er den andre som kommer inn. Han har den forståelsen, men mangler fart, fortsetter Hangeland.

– Omtrent som José Mourinho

Hangeland illustrerer de taktiske utfordringene byttene ga med en situasjon i andreomgang der PSG triller ball, før Mbappé til slutt kommer til heading og tvinger fram en god redning fra de Gea.

På den påfølgende corneren satte Kimpembe inn 1-0 for PSG.

– Mata følger venstreback Bernat ned og blir litt feig. Det samme skjer med Sánchez på andre kanten. Forsvarsfireren blir alt for kompakt, og de blir seks mann bak. Det er et gufs fra fortiden. Det er omtrent Jose Mourinho, det her, utbryter den tidligere landslagsstopperen i TV 2s studio.

– De blir liggende med seks mann i forsvar. Dermed får PSG et solid overtak i ballinnehav, og får flytte ballen fritt uten at United-spillerne kommer opp i press. Når de kommer i press er de udisiplinerte, og med så gode spillere som PSG har finner de den riktige pasningen. Da er Alves fri på kant. Der ute skal Luke Shaw være, men de har blitt feige og han ligger altfor langt inne i midten. United blir liggende og ta imot trykk, og det var bare et tidsspørsmål før PSG ville score, følger han opp.

Kritisk til Solskjær

Hangeland mener det er grunn til å være kritisk til Solskjærs taktiske gjennomføring av kampen.

– På dette nivået handler det om evnen til taktisk fleksibilitet. Vi har sett det en gang før med Solskjær som manager. Det var andreomgangen mot Tottenham, der han ble taktisk utkonkurrert av banen av Pochettino, men likevel vant kampen.

– I dag blir han også utkonkurrert på taktikk i andreomgang, og taper klart for PSG. Der har han det siste steget som han må ta for å bli en manager i toppklasse, mener Hangeland.