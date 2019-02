Se ekspertenes analyse i vinduet øverst!

– Han er heldig som var på banen, er Ryan Giggs' raske konklusjon.

Den unge midtstopperen kom skjevt ut på Old Trafford. Bare ti minutter var spilt da Kimpembe ble parkert av Marcus Rashford.

PSG-stopperen la ham i bakken, og ble belønnet med gult kort.

Det så imidlertid ikke ut til å begrense franskmannen. Drøyt 20 minutter senere felte han Luke Shaw etter å ha blitt slått tunnel på, men fikk ikke engang frispark imot.

To minutter etter pause fikk Rashford igjen smake på Kimpembes knokler, men også denne gangen slapp PSG-stopperen unna sitt andre gule.

Så sendte han de tilreisende supporterne til himmels med en volleyscoring fra kloss hold.

– Spilte som om han ikke hadde gult

Brede Hangeland er krystallklar på at 23-åringen skulle vært utvist.

– Det var mange som levde på kanten av loven i denne kampen, men Kimpembe var en av dem som virkelig gjorde det. Etter at han felte Rashford, fortsatte han å spille som om han ikke hadde gult, sier fotballeksperten i TV 2s Champions League-studio.

– Han er heldig som slipper unna. Det er de små marginene som betyr så mye på dette nivået. Dommeren gjør to meget tvilsomme vurderinger etter at han fikk gult kort. Han skulle vært vist ut – da hadde han selvfølgelig ikke scoret målet, og United hadde hatt fordel av å spille elleve mot ti, fortsetter den tidligere stopperkjempen.

– Kanskje litt norske briller

Fotballjournalisten Johanna Frändén, som gjestet TV 2s studio, er enig i at Kimpembe hadde flaks – selv om hun ikke er like klokkeklar som sin ekspertkollega.

– Dere har kanskje litt norske briller på. Det var tre-fire spillere til som levde farlig, deriblant Ashley Young, minner hun om.

– Kimpembe viser at han er litt urutinert i valgene han tar. Han tar litt for mange sjanser. Fra hans ståsted var dette en kamp med to sider, og han har grunn til å tenke på hvor flaks han han hadde, fortsetter Frändén.

– Livsfarlig inngripen

En som derimot fikk sitt andre gule, var Paul Pogba. Først fikk han gult kort for å takle Marco Verratti. Minuttet før full tid kom han for sent inn i en duell med Dani Alves, og stemplet brasilianeren.

Riktig, konkluderer Frändén.

– Det er en livsfarlig inngripen. Når man stempler noen med tyngden på beinet, kan det brekke, sier den svenske fotballjournalisten.

Utvisningen betyr at Ole Gunnar Solskjær må reise til Parc des Princes uten sin største stjerne. Det er nær umulig å ta ledelsen igjen, mener Hangeland.

– Det er et kjempetap. Klarer han å reise til Paris og ta igjen den ledelsen uten Pogba, vil det være et mirakel, slår den tidligere Fulham-stopperen fast.