West Bromwich-Nottingham Forest 2-2

Bare fem og et halvt minutt var spilt da et aggressivt Forest-lag snappet ballen høyt i banen.

Tidligere Sunderland-spiller Jack Colback serverte ballen på et sølvfat til unggutten Ryan Yates, som hadde stormet til bakre stolpe.

Stefan Johansen prøvde febrilsk å følge løpet til Forest-spilleren, men var for sent ute.

Da Yates skulle tuppe ballen i mål, bommet han fullstendig. Unggutten traff kulen med hælen, som gjorde at en svært uheldig Johansen løp ballen i eget nett.

Etter timen spilt utlignet Jacob Murphy, etter klabb og babb en sjelden ser maken til. Gleden var imidlertid kortvarig for hjemmelaget. Ti minutter senere dundret Yates til etter et langt Forest-innkast. Denne gangen trengte han ikke hjelp av Norges landslagskaptein for å få ballen i mål.

Fem minutter etter dagens andre baklengs ble Johansen byttet ut til fordel for Wes Hoolahan.

Spissen Jay Rodriguez reddet poeng for hjemmelaget da han scoret på straffe minuttet før full tid.

Kampen var Johansens andre for West Bromwich etter at han ble lånt ut fra Fulham på Deadline Day. Birmingham-klubben ligger på kvalikplass i Championship etter 31 serierunder.