Se scoringene fra kampen i videovinduet øverst på siden!

Etter en sjansefattig førsteomgang tok det fyr i Roma etter hvilen, og heitest av alle var et 19 år gammelt stortalent.

Nicolo Zaniolo har vært i strålende form for Roma den siste tiden, og scoret begge målene da romerne vant den første åttedelsfinalen tirsdag kveld.

Adrian Lopez' redusering gjør likevel at Porto er på skuddhold før returoppgjøret i Portugal.

Sjansefattig førsteomgang

Det ble en sjansefattig førsteomgang på Stadio Olimpico. Ingen av lagene ville ta noe særlig risiko, og annet enn et par innleggsmuligheter for Roma skapte ingen av lagene noen nevneverdig store sjanser.

Den første halvtimen var den mest interessante hendelsen en mulig hands på Pepe inne i straffefeltet. VAR så på situasjonen, men dommer lot være å dømme.

Etter 36 minutter kom omgangens soleklart største mulighet. Roma-stopper Federico Fazio chippet ballen over forsvarsrekka og i beina på Edin Dzeko. Stjernespissen la ned ballen nydelig og dro av Eder Militao, før han dundret ballen i stolpen og ut. En gigantsjanse for romerne.

Nesten selvmål

Roma trykket på fra start etter hvilen, men kom ikke til annet enn en avslutning rett på Casillas fra Cristante og et skudd himmelhøyt over fra Pellegrini.

Det var Porto som fikk omgangens første store sjanse, da corneren fra Alex Telles traff pannebrasken til Danilo på første stolpe. Roma-back Alessandro Florenzi kastet seg frem, men heldigvis for Roma traff han ikke ballen og headingen snek seg like utenfor lengste stolpe.

Drøyt tjue minutter ut i omgangen fikk hjemmelaget en meget god mulighet da Cristante fant Pellegrini inne i feltet, som fra femten meter tvang fram en god redning fra Casillas.

Supertalentet scoret to

Etter 69 minutter fikk romerne hull på byllen, da Edin Dzeko fikk ballen med ryggen mot mål. Bosnieren trillet ballen videre til supertalentet Nicolo Zaniolo som tok et touch før han satte ballen i motsatt hjørne, utagbart for Iker Casillas.

Kun seks minutter senere satte supertalentet inn sitt andre mål. Roma kom på en kontring som endte med at Dzeko skjøt i stolpen fra tjue meter. På returen var unggutten på rett sted til rett tid, og satte inn sitt andre for kvelden.

Porto reduserte

Kun to minutter etter 2-0-scoringen slo Porto tilbake. Et langt oppspill ble headet ned til Pereira som forsøkte å fyre av et langskudd, men fikk et meget dårlig treff. Ballen gikk i en bue og landet perfekt for innbytter Adrian Lopez som satte inn reduseringen for portugiserne.

Noen minutter senere kom Porto nære utligning da Hector Herrera fyrte av et skudd fra rundt tjue meter, men skuddet gikk like utenfor. På overtid fikk Kolarov en god mulighet, men skuddet fra spiss vinkel ble reddet av Casillas. Det ble ingen flere scoringer på Stadio Olimpico, men kampen er likevel vidåpen før returoppgjøret.