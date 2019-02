Rettssaken mot «El Chapo» har pågått i tre måneder. Seks dager etter at juryen trakk seg tilbake, var kjennelsen klar.

Den 61 år gamle mexicaneren ble tirsdag kjent skyldig i alle de ti tiltalepunktene. Det er ikke klart når straffeutmålingen kommer, men han risikerer fengsel på livstid.

Drap og kidnappinger

Mexicaneren var tiltalt for narkotikasmugling, brudd på våpenloven, hvitvasking av penger og å drive et omfattende internasjonalt narkonettverk. I tillegg har han vært ansvarlig for flere drap og kidnappinger.

Han har tidligere vært fengslet i hjemlandet Mexico, og han har rømt fra fengsel flere ganger.

Sist gang var i juli 2015 da han rømte fra et høysikkerhetsfengsel gjennom en tunnel på minst halvannet kilometer.

Han ble pågrepet igjen i Mexico i 2016 og utlevert til USA i januar i 2017.

Over 50 vitner

Påtalemyndigheten mener han har vært ansvarlig for smugling av minst 200 tonn kokain til USA og stått bak en bølge av drap i konflikter med andre narkotikakarteller.

Over 50 vitner har forklart seg i løpet av rettssaken, men «El Chapo» selv har ikke villet forklare seg. Og mens aktoratet har brukt tre måneder på å legge fram bevis og begrunne tiltalen, brukte Guzmans advokater kun en halv time på sitt forsvar.

