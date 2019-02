Mbappé og PSG senket Solskjærs United

Manchester United - Paris Saint-Germain 0-2

Etter elleve kamper på rad uten tap var det bom stopp for Ole Gunnar Solskjær. Nordmannens Manchester United ble et nummer for små for PSG i åttedelsfinalen i Champions League og tapte 0-2 hjemme på Old Trafford.

– Man må skryte av dem. Det var et nivå opp for oss i kveld, sier Ole Gunnar Solskjær.

Glitrende PSG-utgangspunkt

For selv uten superstjernene Edinson Cavani og Neymar viste nemlig Paris-laget sin klasse.

Presnel Kimpembe og Kylian Mbappé stod for scoringene, begge servert av Ángel Di María på hevntokt hos klubben han spilte for mellom 2014 og 2015.

2-0-seieren sender PSG tilbake til Paris med et glitrende utgangspunkt før returoppgjøret om tre uker. Solskjær og United må bestige et bratt fjell dersom det skal bli avansement i Europas gjeveste turnering.

– Vi må dra dit med mål om å score to mål. Vi så det med Juventus og Real Madrid. Det var ikke over før en avgjørelse mot slutten. Det kan gjøres. Denne klubben og spillerne har gjort det før. Vi drar dit for å gi det et forsøk, sier Solskjær, som omtaler kampen som tøff.

– Den første omgangen var jevn. Ikke noe skilte lagene da. Da vi slapp inn mål på dødball, gjorde det det vanskelig for oss. Mentaliteten endret seg: vi hadde sluppet inn et bortemål. Vi klarte aldri å få grep om det den siste halvtimen. Vi produserte flere innlegg i boksen, men var ikke skarpe nok i bevegelsene og avslutningene, sier Solskjær.

Røde Pogba

Ikke nok med tapet og statistikken som viser at ingen lag har avansert i Champions League etter å ha tapt 0-2 på hjemmebane. Vondt gikk til verre for United da Paul Pogba fikk sitt andre gule kort like før slutt og dermed må stå over returkampen.

– Reaksjonen kom ikke. En og annen av det man har satt sitt håp til, for eksempel Pogba, gjør ikke det han skal. Han gjør egentlig det motsatte. Han forlater det synkende skipet og får ikke spille returkampen. Det var ikke en imponerende andreomgang av United, sier fotballjournalist Johanna Frändén i TV 2s Champions League-studio.

Men det så lenge greit ut for United, som åpnet kampen med å presse PSG høyt og dermed fremprovoserte flere farligheter. Både Marcus Rashford og Paul Pogba fikk vist frem noen av sine kvaliteter med ballen i beina - uten at det var nok til å overliste superveteranen Gianluigi Buffon (41).