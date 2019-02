Ole Gunnar Solskjær gikk på sitt første tap som Manchester United-manager. De røde djevlene tapte 0-2 for PSG, etter til tider å ha blitt overkjørt i andre omgang.

Bare David de Gea får godkjent av TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Flere spillere får karakteren tre. Aller verst er dommen over Alexis Sánchez, som kom inn for Jesse Lingard sekunder før pause. Chileneren får karakteren to.

TV 2s kommentator Endre Olav Osnes har satt karakter på PSG-stjernene. Av ham får fire spillere åtter, der særlig midtbanegeneral Marco Verratti høster lovord.

Fell din dom over stjernene i folkebørsen!