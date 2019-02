18 år gammel ble Eirik Haugan klar for den franske storklubben Marseille. Nå har moldenseren kjempet seg tilbake til fotballens øverste nivå igjen.

Overfor TV 2 bekrefter Haugan at han etter all sannsynlighet skriver under på en 3,5-årsavtale med svenske Östersund i morgen.

– Jeg er på vei bort til Sverige i dag, og om jeg består den medisinske testen og ingenting annet skjærer seg, så skriver jeg nok under for dem i morgen, sier Haugan til TV 2.

Det betyr at stoppertalentet, som var så lovende at han som 18-åring ble hentet til Marseille, er tilbake i toppfotballen igjen.

Fikk kart på karrieren igjen i 2. divisjon

Bare halvannet år etter at han ble hentet til fransk fotball, avbrøt Haugan kontrakten i Frankrike. Han fant seg aldri til rette og ønsket seg hjem til norsk fotball. Han endte opp i 2. divisjonsklubben Hødd, der han spilte i nesten to sesonger.

– Da jeg kom hjem til Norge var jeg ikke god nok for elleveren til Hødd engang. Jeg var i elendig form og ganske langt unna. Så det er klart at tida i Hødd har gjort meg godt. Det å vite at jeg skulle spille hver kamp har bidratt til å gi meg ro. Men det var helt klart et riktig og bra steg av meg å ta, sier Haugan.

Kontrakten hans gikk ut etter fjorårets sesong, og de siste tre ukene har Haugan vist seg fram for Östersund.

– Det er jo et stort steg å gå fra 2. divisjon i Norge og til Allsvenskan. Så jeg er forberedt på at det kommer til å ta tid å spille seg til en fast plass på laget. Men det er jo litt derfor jeg signerer en såpass lang kontrakt. Nå kan både jeg og klubben ta litt tida til hjelp, sier Haugan.

– Lengden viser jo at klubben har tro på deg?

– Ja, eller at jeg har mye å forbedre, fleiper Haugan.

Slo Arsenal på bortebane i fjor

Nå håper moldenseren at han i svensk fotball igjen skal vise litt av sitt reportoar på toppnivå igjen.

I Sverige knytter han seg til en klubb som i 2017 sjokkerte Fotball-Europa med råsterke prestasjoner i Europaligaen. I fjor slo de blant annet Arsenal 2-1 på bortebane i samme turnering.

I Allsvenskan ble det en 6. plass på Östersund i fjor.

– De har mistet en del spillere siden den gang, og har i stedet hentet inn mange unge spillere på min alder. Jeg har troa på at dette blir bra. Det blir i alle fall deilig å komme i gang - dersom alt går i boks i morgen, sier Haugan og tenker på at blant annet den medisinske testen gjenstår.