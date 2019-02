På denne skolen skal gaming inn i undervisningen

​Det var NRK Rogaland som omtalte saken først.

I første omgang skal gamingen testes ut i samfunnsfag og historie. Gaard Nilsens viktigste oppgave blir å sørge for at elevene faktisk får et læringsutbytte av spillingen.

– Videospill har et enormt potensial og for oss handler det om å bruke dem til det de er best til. Store simulasjoner og rekreasjoner av fortiden, sier han.

Elevene ved Revheim skole får historieundervisning gjennom gaming.

Spillet ungdommen får prøve da TV 2 er på besøk er voldelig og har egentlig en aldersgrense på 18 år, men elevene får kun spille i sekvenser som læreren har valgt ut på forhånd.

– Når vi bruker spill som er 18 pluss, så har vi en god grunn til det. Assassin's Creed Origins er, for eksempel, en fantastisk rekonstruksjon av gamle Egypt, sier Gaard Nilsen.

– Er det greit at ungdomsskoleelever spiller videospill med 18 års aldersgrense?

– Det er vurderinger vi må gjøre fortløpende og i dialog med foreldrene, men vi velger ut deler av spillene uten disse voldselementene.

Ikke historisk korrekt

Spillpedagogen tror at gaming, dersom det brukes riktig, kan være med på å stimulere elevers vilje til å lære. Dette er også tema for masteroppgaven han skriver i historiedidaktikk ved Universitetet i Stavanger.

Men ikke alle aspektene ved kommersielle videospill som «Assassin´s Creed» er historisk korrekte.

En utfordring Gaard Nilsen mener det er viktig å være seg bevisst.

Samtidig har spillgiganten Ubisoft Montreal brukt enorme ressurser på å skape nøyaktige gjengivelser av historiske steder.

– Og det gjøres på en måte som du ikke får til i andre former for undervisning, sier Gaard Nilsen.

Ambisiøst EU-prosjekt

Det er ikke bare i Norge at nye idéer om gaming som et supplement til den tradisjonelle undervisningen har fått fotfeste. Også andre land er godt i gang med å utforske dette.

Revheim skole er med i EU-prosjektet «Flip2g», som har som mål å utvikle en ny type pedagogikk.

– Sjeldent har jeg opplevd et skoleprosjekt som har skapt større entusiasme, sier Eirik Jåtten, rektor ved Revheim skole.

UTRADISJONELL: Rektor ved skolen, Eirik Jåtten, mener flere skoler burde ta gaming inn i skoleundervisningen. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Tanken er i all sin enkelhet at spill kan bidra til å gjøre skolearbeidet mer spennende. Skoler i land som Danmark, England, Spania og Hellas er med i prosjektet, som skal gå over en treårig periode.

Også rektoren sliter med å skjule entusiasmen.

Men alt med måte, minner han om.

– Det må gjøres med en viss edruelighet. Men potensialet er stort og uforløst, sier han.

Et potensial han mener alle norske skoler burde utforske.

Han forteller at de er blitt kontaktet av flere andre ungdomsskoler, som er nysgjerrige på det de holder på med i Stavanger.

– Skal dette erstatte den gamle historieboka helt?

– Nei, på ingen måte. Det skal være et supplement til den tradisjonelle undervisningen, sier han.

– Spennende initiativ

Norske skoler oppmuntres til å prøve nye metoder for å skape engasjement hos elevene.

Revheim skole høster nå ros fra Kunnskapsdepartementet.

– Det er flott at de prøver nye ting. Jeg tror dette kan være en god måte å lære på hvis man bruker gode lærere. Det virker det som at denne skolen gjør, sier Rikke Høistad Sjøberg (H), statssekretær for kunnskapsministeren.

SPENNENDE: Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) heier på at norske skoler prøver nye metoder for å engasjere elevene. Foto: Marte Garmann / Kunnskapsdepartementet

Hun peker på at elever lærer på ulike måter, og at vi må tørre å prøve nye ting. Hun trekker fram testing av VR-briller i matteundervisningen ved Hanstad skole i Elverum, som et annet eksempel på lignende initiativ.

– Så er det læringen som er det viktige, ikke teknologien i seg selv, sier statssekretæren til TV 2.

Men det trengs mer kunnskap om hvordan gaming-opplegget fungerer, før de eventuelt vil bla opp fra egen lommebok.

– Det pågår flere spennende initiativer i Norge som jeg synes er veldig spennende. Men vi må vite mer om hva som virker og hva som gir barna læring og motivasjon, sier hun.