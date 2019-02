– Vi er enige med EU om flere samtaler og trenger tid for å gjennomføre denne prosessen, sa den britiske statsministeren.

May lover en rekke avstemninger i Parlamentet 27. februar, dersom det ennå ikke er enighet innen den tid.

– Hvis vi får gjennomslag for endringer i backstop-løsningen for grensen mellom Irland og Nord-Irland, får forbedret arbeidstakernes rettigheter og styrker Parlamentets rolle i den neste forhandlingsfasen, tror jeg vi kan komme fram til en avtale som dere kan støtte, sa May.

Labour-leder Jeremy Corbyn er imidlertid ikke fornøyd.

– Det virker som om statsministeren kun har én taktikk – å la klokken gå og håpe at medlemmene i dette huset vil presses til å støtte en mislykket avtale. Hun gambler med tid, folks jobber og framtiden for industrien, sa han.

