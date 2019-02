Dette svarer Russland om GPS-anklagene fra Norge

– Å jamme GPS-signaler er farlig og uansvarlig. Det er grunnen til at Norge og NATO-allierte er så bekymret over dette, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg om Russlands GPS-jamming.

Et bortfall av GPS-signaler rammer både sjøfart og luftfart, og kan føre til tap av menneskeliv.

Stoltenberg sier at GPS-jammingen påvirker flysikkerheten og undergraver samarbeidet om søk og redning i nordområdene.

– Derfor vil NATO ta tak i alle utfordringer knyttet til luftfartssikkerhet med Russland, sa generalsekretæren under en pressekonferanse før onsdagens forsvarsministermøte.



Mandag sa Norges etterretningssjef Morten Haga Lunde at jammingen representerer en trussel for sivil aktivitet i fredstid.

Under NATO-øvelsen Trident Juncture var det daglig utfall av signaler. Ifølge Etterretningstjenesten utstasjonerte Russland et jammesystem rett ved norskegrensen før øvelsen.

– Dagen etter, under oppstarten av Trident Juncture, så vi at operasjonsmønsteret endret seg vesentlig. Jammingen økte markant i omfang og signalstyrke. Dette påvirket store deler av luftrommet over Finnmark, og sivile fly mistet GPS-signal. Jammingen opphørte 7. november, samme dag som øvelsen Trident Juncture ble avsluttet, sa generalløytant Morten Haga Lunde i Oslo Militære Samfund mandag kveld.

Lavrov: – Fantasifulle påstander

Også GPS-signalene i Nord-Finland ble rammet under NATO-øvelsen. Den finske avisen Verkkouutiset viser tirsdag til TV 2s oppslag om GPS-jammingen, og skriver at utenriksminister Timo Soini krever svar.

GPS-jammingen ble tirsdag et tema i Moskva, melder kringkasteren YLE.

Soini fremholdt at flysikkerheten ikke må trues, og uttrykte under en pressekonferanse håp om at den elektroniske jammingen ikke fortsetter, skriver Helsingin Sanomat.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sa at de ikke hadde undersøkt saken, ettersom dette ifølge ham er fantasifulle påstander.

I en ironisk tone sammenlignet han Norges anklager om russiske støysignaler med britiske påstander, og siktet trolig til Skripal-giftangrepet i Salisbury.

– Dette er en trend som Storbritannias statsminister Theresa May startet, og som noen av Russlands naboer har fortsatt med, sa den russiske utenriksministeren.

Også russiske Sputnik News gjengir Lavrovs uttalelser om at de norske GPS-anklagene er fantasi. Nyhetsbyrået TASS skriver at Russland ønsker dialog med det finske militæret om GPS-forstyrrelsene.