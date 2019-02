Fem ganger siden høsten 2017 har russiske støysignaler slått ut det viktige navigasjonssystemet GPS i Finnmark.

Det er ikke uflaks eller tilfeldigheter som gjør at dette skjer. Russland gjør det med vilje, sannsynligvis kun for å gjøre livet surt for nordmenn.

Så langt har Kreml vært tilsynelatende upåvirket av norske myndigheters protester og advarsler om at aktiviteten kan sette liv i fare.

«Den russiske militærmakten har gjennom aktiviteten i regionen begynt å signalisere russisk misnøye tydeligere,» slo E-tjenesten denne uka fast i sin årlige trusselvurdering, Fokus.

Vil endre norsk politikk

Russland president Vladimir Putin er åpenbart misfornøyd med så mangt for tiden.

Norges politikk i Arktis, spesielt på Svalbard er noe Russland har murret om i flere tiår.

Sanksjonene som EU og Norge innførte som svar på Russlands anneksjon av Krim er en vedvarende verkebyll som gjør vondt for landets økonomi.

Verst av alt sett med russiske øyne er sannsynligvis Norges forsiktige modernisering av Forsvaret og økte samtrening med allierte styrker på norsk jord; også dette er resultat av det som skjedde i Ukraina i 2014.

«Vi sier igjen: Russland er ingen trussel for Norge,» het det i en uttalelse fra den russiske ambassaden i Oslo denne uken.

Skremmende bilde

GPS-jammingen i Finnmark er bare en liten del av et ganske skremmende bilde i nord.

Den russiske marinen har drevet skyteøvelser nærmest i de norske fjæresteinene, og denne uken fortalte etterretningssjef Morten Haga Lunde om nye episoder der store formasjoner av russiske kampfly har gjennomført liksomangrep mot norske militære installasjoner langs kysten.

Denne aktiviteten har foregått nærmest uavbrutt siden 2007, og kan umulig ha mye med den nye norske satsingen på Forsvaret å gjøre.

De neste åtte årene skal Russland bruke svimlende 3000 milliarder kroner på modernisering av militæret, mye av dette i nordområdene.

I tillegg intensiveres skjult russisk etterretningsaktivitet og forsøk på å undergrave norsk politikk, slår E-sjefen fast. Han oppfordrer nordmenn til spesielt å være på vakt for forsøk på å påvirke våre valg.

Samarbeid med bismak

«Det er ingen utsikter til avspenning med Vesten,» er en av de dystre konklusjonene i Fokus-rapporten.

Samtidig hevder Russland at det ønsker «samarbeid» og «dialog» i nordområdene. Det er Norge som «sprer falske nyheter om den angivelige trusselen fra Russland,» sier det russiske utenriksdepartementet. GPS-jammingen, blir avfeid som paranoia og vås.

Men for befolkningen i Finnmark er den høyst reell. Sivil flytrafikk settes i fare. I en kritisk situasjon kan søk og redning bli hindret, og næringslivet rammes.

Vladimir Putins prosjekt er å gjøre Russland stort, mektig og respektert. Men får han egentlig respekt ved å oppføre seg som bølla i skolegården og skylde på alle andre. Eller fører det bare til at andre skygger banen og ikke vil ha noe med ham å gjøre?