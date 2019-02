De var sykepleiere, advokater og lærere – nå selger de sex for å skaffe mat på bordet

Fattigdommen i verdens mest oljerike land fører til mange desperate skjebner.

En rekke kvinner AFP har snakket med forteller fortvilet om sorgen og skammen de føler fordi de har blitt nødt til å prostituere seg for å skaffe mat på bordet til sine barn.

Yrkeskvinner

Det er i mange tilfeller kvinner med høyere utdannelse det er snakk om. De sliter med å skaffe jobb innen yrkene sine, eller de klarer ikke leve av lønnen.

Lærere, sykepleiere, advokater og journalister ser ingen annen løsning enn å selge kroppene sine.

Mange av kvinnene reiser over til byen Cúcuta i Colombia. Bare ei elv skiller byen fra Venezuela.

Trebarnsmoren «Patricia» (30) forteller at hun har blitt voldtatt og fått juling av fulle kunder, men hun ser ikke noe alternativ til å bli ved bordellet.

– Det er kunder som behandler deg grusomt. Hver dag ber jeg til Gud om at de må være greie mot oss, sier hun til AFP.

«Alegria» (26) var historie- og geografilærer i Venezuela, men inflasjonen førte til at hun kun tjente 312.000 bolivar i måneden. Det er cirka ti norske kroner.

– Det holder ikke til en pose pasta, sier hun. Hjemme har hun en fire år gammel sønn som venter på henne.

Sonia (35) under et intervju med AFP i oktober. Hun er en av mange venezuelanske kvinner som har reist til Colombia og endt opp som prostituerte.FOTO: RAUL ARBOLEDA / AFP)

Hun jobbet som servitør i Colombia i tre måneder, men fikk aldri lønn. All tips sendte hun hjem til familien. Da arbeidsgiveren begynte å konfiskere tipsen også, måtte Alegria ta skrittet ut i prostitusjon.

Sykepleier mistet alt

CNN har møtt «Mariza» som er utdannet sykepleier. Hun forteller at hun måtte reise fra sin mor og tre barn i Venezuela for å jobbe i Colombia. Hun sier til sin mor at hun jobber på et sykehus, men i virkeligheten står hun på gata og selger seg selv.

– Som mor så gjør jeg det jeg må gjøre. Jeg brukte fem år på studiene. Jeg hadde et yrkesliv, men nå tenker jeg bare på alt jeg har mistet, sier hun mens tårene renner nedover kinnene.

Som sykepleier i Venezuela ble situasjonen verre og verre. Til slutt måtte hun jobbe i 15 dager for å få råd til en pose mel. En tur på supermarkedet kunne bli til en to dager lang ekspedisjon, og det var ikke sikkert hun fant nødvendige ting, som for eksempel bleier til babyen.

Det er dårlige forhold på bordellene. De som jobber der utsettes både for vold og voldtekt. Foto: Raul Arboleda

Ekstrem inflasjon

Det er mangel på de fleste basisvarer i Venezuela. Valutaen bolivar har kollapset, og bankvesenet blir utkonkurrert av svartemarkedet. En pose ris, mel eller sukker kan koste en halv månedslønn på svartemarkedet.

Inflasjonen forventes å nå 10.000.000 prosent i 2019, skriver AFP.