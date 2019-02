– Kommer til å bygge muren uansett

Byens voldsrate har blitt halvert de siste 20 årene, i tråd med en nasjonal nedgang i kriminalitet i USA, men perioden inneholdt også år med oppgang, til tross for nye grensegjerder og murer. Under mandagens velgermøte avviste Trump tallene.

– De sier at grensemuren ikke har utgjort en forskjell, men folkene jeg har snakket med i El Paso sier noe annet. De falske nyhetene er ikke interessert i å komme til bunns i dette problemet. At de avviser murens effekt, er falske nyheter, sa Trump til de frammøtte i El Paso.

Den lengste i historien

26. januar måtte Donald Trump gi etter og gjenåpne statsapparatet i USA i tre uker etter at nedstengningen hadde ført til store problemer i flytrafikken. Den hadde da vart i 35 dager, og var den desidert lengste i USAs historie.

Nedstengningen av statsapparatet skal anslagsvis ha kostet USA 11 milliarder dollar, og flere hundre tusen statsansatte ble permittert eller jobbet uten lønn.

Trump har gang på gang slått fast at han ikke ville gi etter i budsjettstriden med demokratene, noe han til slutt likevel måtte gjøre da det ble klart at nedstengningen ville bli stadig mer skadelig for økonomien.

Den midlertidige avtalen han signerte i januar ble beskrevet som et pinlig nederlag for presidenten, og demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, og lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, frydet seg over seieren.