Mandag ettermiddag meldte TV 2 at Barmen hadde kommet til enighet med Brann om en ny kontrakt som strekker seg ut 2021.

Senere bekrefter Brann nyheten på sine nettsider.

Lysluggen har vært i klubben siden han var ti år. Og han har ikke noe imot noen til.

– Jeg kan spille i Brann til jeg er 40. Nei 50, sier han – med et glimt i øyet – til bergensernes nettsider.

TV 2s fotballekspert roser midtbaneprofilen.

– Barmen har hatt en fin utvikling de siste sesongene. Når han er frisk og i form, er han en meget god spiller for Brann i Eliteserien, slår Jesper Mathisen fast.

Barmen har, som et av de lokale innslagene på Brann, vært fast inventar på Lars Arne Nilsens midtbane de siste sesongene.

Nå venter en knallhard kamp om å beholde plassen i førsteelleveren for Barmen. I vinter har bergenserne forsterket med den sentrale midtbanespilleren Kristoffer Løkberg og anvendelige Petter Strand.

I tillegg har de Fredrik Haugen og Ruben Yttergård Jenssen i stallen, samt den bosniske floppen Amer Ordagic.

– Barmen er en litt annerledes spillertype enn de andre alternativene, påpeker Mathisen.

– Tror du at han beholder plassen?

– Jeg tviler på at han er skadefri i hele 2019, så at han spiller 25-30 kamper fra start tror jeg ikke i og med han har slitt med nakken den siste tiden. Haugen, Strand, Løkberg og Yttergård Jenssen er i tillegg knalltøffe konkurrenter. At han spiller samtlige kamper denne sesongen, tviler jeg veldig på – selv om han er frisk, svarer TV 2s fotballekspert.

Barmen skadet nakken for første gang mot Haugesund i 2014, da han landet stygt etter en duell. Han skadet den igjen da han kolliderte med Frode Kippe høsten 2017. I etterkant ble han diagnostisert med to prolapser i nakken, noe som blant annet har ført til et tidvis headeforbud på trening.