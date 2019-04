Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Vår gamle og gode Audi A6 Avant fra 1999 synger nå på sist verset. Mye rust og en lang kolonne med mangler fra EU-kontrollen gjør at den ikke overlever vinteren, men ender på dynga om kort tid.

Vi er derfor på utkikk etter nyere og større brukt SUV. Vi håper å ha ny bruktbil på plass før påske. Det MÅ vi. Vi ser litt på cirka. ti år gamle Audi Q7 og lurer på om du kan gi oss litt input om den bilen. Er det er smart kjøp og hva bør vi se etter av feil etc. Hilsen familie på fire + stor hund, som håper på raskt svar.

Benny svarer:

Heisann - raskt svar skal bli! Audi Q7 er stor utenpå, men ikke fullt så stor innvendig. Men under det litt voldsomme skallet, skjuler det seg en bil med mange gode kvaliteter.

Selvfølgelig er det nok plass i forsetene og i baksetet også. Men om første eier bestilte den som sjuseter, er de bakerste setene trange og mest egnet for barn. Bagasjerommet er heller ikke veldig stort med tanke på bilens fysiske størrelse.

Instrumentering kommer fra den mindre Audi A6, som du da kanskje vil kjenne igjen? Det i sin tur røper at dette ikke lenger er noen helt ny bil. Men både materialkvalitet og opplevd kvalitet er høy.

For å fortsette med det positive vil jeg fremheve fin styring og godt avstemt hjuloppheng som heller litt mot det sporty. Bilen er en gedigen og komfortabel kjøremaskin og milsluker. Den passer derfor perfekt for ferieturer til fjells, slik som dere planlegger.

Den var dyr som ny og kostet sjelden under én million kroner. Men noen ganger det doble...

Nå kan du få den for under 200.000 kroner, da snakker vi om 2006/07-modeller med 3-liters dieselmotor og som regel med en kilometerstand godt over på feil side av 200.000.

For 400.000 kroner, ender du på 2011-modeller i god stand, med mye utstyr, fortsatt 3-liter diesel og med en kilometerstand under 150.000 kilometer.

Jeg vil absolutt anbefale å legge så mye penger i dette som mulig i utgangspunktet. For totaløkonomiens del, blir det fort det klart mest lønnsomme. Jeg ville for eksempel styrt unna eksemplarer som har gått veldig langt og med mange eiere og dårlig servicehistorikk.

Les også: Veier 130 kilo – hvilken bil velger man da?

Audi Q7 ble fort en litt gammelmodig bil. Nå får du den for 200.000 kroner.

Dyr å reparere

Rent teknisk er Q7 en ganske god bil. Men både alder og kilometer gjør noe med alle biler. Også med Q7.

På 3-liter TDI er det viktig å sjekke for slakk i akslene til innsugsspjeldene. Det har også vært noe feil på MMI-systemet her. Bilen har mye elektronikk, sjekk nøye at ALT virker. Alt fra el-seter, til klimaanlegg og el-vinduer. Ingen varsellamper skal lyse. Bilen er tung og sliter derfor dekk og kuler og ledd i forstilling, fortere enn mange andre. Bremser bør også sjekkes.

Så må jeg også legge til at dette er en dyr bil å reparere hvis noe går galt, det gjelder både delepriser og timepris på verksted.

Det er naturligvis også viktig å sjekke servicehistorikken nøye. Her bør det være komplett servicehefte. Jeg ville heller aldri kjøpt en bil som dette uten å få tatt en skikkelig test/gjennomgang av den først. Som sagt: Det blir fort dyrt.

Men leter du opp en hel og pen bil i god teknisk stand, kan dette være mye bil for pengene. Det beste er å finne et pent behandlet eksemplar, gjerne med bare en eier som har tatt skikkelig godt vare på den. Da kan dere fortsatt få en veldig bra familiebil her. Ønsker dere lykke til med bilkjøpet!

Les også: Hadde du denne var du kongen i gata

Video: Dette er Audis helt nye el-SUV

​