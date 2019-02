Herolind Shala (27) har skrevet under på en toårskontrakt med Vålerenga.

Det bekrefter klubben på sin hjemmeside mandag.

Shala spilte i Start høsten 2018. Han var nylig med Stabæk på treningsleir i Thailand, men valgte VIF foran bærumsklubben. Nå er Shala på plass i Marbella sammen med resten av VIF-laget.

– Alt virker topp så langt. Jeg har blitt tatt veldig godt imot og nå gleder jeg meg bare til å komme ordentlig i gang, sier han og fortsetter:

– Vålerenga er en stor klubb som har ambisjoner, og det har jeg som spiller også. Jeg ønsker å være med å vinne noe, og det har jeg veldig tro på at vi kan gjøre her.

Sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen er svært fornøyd med overgangen.

– Herolind er en meget fleksibel offensiv spiller, som med sine ferdigheter kan passe i flere roller hos oss. Vi har ønsket oss flere spillere med målpoeng i laget, og det har vi fått her. Over tid har han vist at han kan produsere både scoringer og assister med sitt gode venstrebein, sier Ingebrigtsen.

Han røper at Vålerenga har fulgt Shala over lengre tid.

– Vi har hatt dialog med Herolinds rådgivere en stund for å få dette til, og når vi nå har tingene på plass er vi svært glade for det. Det blir spennende å se han i blå drakt.

Shala har tidligere spilt for Notodden, Odd og Sparta Praha.



I helgen ble det klart at den tidligere Viking-, Bodø/Glimt- og RBK-stopperen Johan Lædre Bjørdal skal spille for Vålerenga. Tidligere i vinter styrket VIF laget med Deyver Vega og Matthias Vilhjalmsson.