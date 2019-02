Torsdag 14. februar begynner ankesaken mot den voldtektsanklagede tidligere Molde-spilleren i Frostating lagmannsrett i Molde.

Spilleren ble i august frikjent for voldtekt, men han ble likevel dømt til å betale 150 000 kroner i erstatning til den fornærmede kvinnen.

Frifinnelsen i tingretten ble imidlertid anket av statsadvokaten, noe som gjør at saken nå altså skal opp for lagmannsretten.

Spilleren anket også erstatningskravet.

Siden den gang har imidlertid spilleren skiftet både klubb og land - noe som har skapt usikkerhet rundt spillerens tilstedeværelse i ankesaken og hvordan utfallet vil påvirkes av vedkommendes nye adresse.

– Ingen påvirkning

Den tidligere Molde-spilleren ble nemlig fristilt av klubben i midten av januar, og tidlig i februar ble 27-åringen klar for en klubb i utlandet.

Frostating lagmannsrett bekrefter til TV 2 at saken er av en såpass alvorlig natur at spilleren er pliktig til å møte opp personlig - til tross for at han nå jobber i et annet land.

På spørsmål om spilleren fortsatt har planer om å møte opp i retten, svarer også forsvarer Mette Yvonne Larsen «ja» i en kort kommentar til TV 2.

– Hvordan vil en eventuell dom påvirkes av at spilleren nå er i et annet land?

– Ingen påvirkning, svarer hun videre.

Flere anklager

Ankesaken begynner altså førstkommende torsdag, og saken skal være ferdigbehandlet innen 20. februar.

Siden det ble kjent at saken skulle opp for retten i fjor, har det kommet to nye anmeldelser mot spilleren.

Den ene, som ble levert i juni, ble henlagt noen måneder senere.

Den andre ble levert 26. november 2018 og omhandler en episode fra Oslo samme helg.

27-åringen har så anmeldt kvinnene bak de to siste anklagene for falsk forklaring.

Larsen sa i januar at politiet allerede har gitt henne beskjed om at den siste anmeldelsen er etterforsket ferdig og vil bli henlagt. Politiadvokat Hilde Strand ønsket ikke å kommentere det.

Også i november 2015 ble spilleren anmeldt for en voldtekt, men denne saken ble henlagt på bevisets stilling.