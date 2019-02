– Etterretningstrusselen er den mest pågående og omfattende sikkerhetsutfordringen mot Norge og norske interesser. Russiske og kinesiske aktører står for hovedandelen av aktiviteten, og operasjonene er mer koordinerte, skriver E-tjenesten i sin ugraderte vurdering av aktuelle sikkerhetstrusler mot Norge i 2019.

– Krevende

I sin fremleggelse mandag formiddag, sa e-sjefen at det først og fremst er militære planer og forsvarspolitikk disse fremmede maktene er ute etter.

– Dette stiller store krav til vårt arbeid. De er også ute etter forskningsinstitusjoner og bedrifter med tilgang til høyteknologi, sa leder for etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde.

Avsløringer av den uønskede aktiviteten, endrer ikke atferden, sa Haga Lunde.

– Samtidig ser vi at det jobbes med å spre falske nyheter, og at fremveksten av nettaviser skapt for å påvirke vestlige samfunn er stor, sier han.

Alvorlige utfall

Under NATO-øvelsen Trident Juncture, ble det registrert flere tilfeller av GPS-utfall.

TV 2 har i helgen fortalt om de mange GPS-utfallene, som har skapt store problemer for både helsevesenet og flytransport.

– Russland vil i større grad kunne iverksette sektorgjennomgripende tiltak på norsk jord i fredstid og krise, sa Haga Lunde.

Norske myndigheter har tatt opp spørsmålet om forstyrrelser i GPS-signalene med Russland, både gjennom diplomatiske og millitære kanaler.

Russland har så langt ikke akseptert ansvar for hendelsene, og benektet at de siste episodene skyldes militær aktivitet.

E-tjenesten ser at Russland stadig snur seg mot Kina.

– Vi må være forberedt på en større kinesisk tilstedeværelse i Norge i fremtiden, sa han.

– Uforutsigbar verden

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er bekymret for fremtiden.

– Vi går mot en mer uforutsigbar verden. Det gjør at vi er avhengig av en god e-tjenste, slik at vi kan ta gode politiske beslutninger. E-tjenesten gir her et godt bidrag til en offentlig debatt om hva som skjer i næromgivelsene våre og internasjonalt, sier han til TV 2.

– Hva er de største truslene i dag?

– Generelt er det større uforutsigbarhet rundt den FN-ledede verden vi har jobbet for de siste 60-70 årene. Det er flere stormakter som ønsker å ta en global rolle, sier han.