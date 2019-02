Politiet har i lengre tid jobbet med å knuse et omfattende narkotikanettverk i nord. Etterforskningen har ført til at politiet før jul beslagla 14 kilo amfetamin i Vågan kommune, og rundt 8 kilo i Sortland, melder NRK.

Kilder opplyser til kanalen at politiet setter disse to beslagene i sammenheng og at de mener det er en av hovedleverandørene av narkotika som nå er stanset.

Den antatte hovedmannen ble varetektsfengslet i Trondheim like før nyttår. Han er av utenlandsk opprinnelse, men har bodd i Vågan kommune i flere år før han flyttet til østlandsområdet. En annen mann som også er varetektsfengslet, skal ha stått for oppbevaringen av stoffet i Lofoten. Han er ifølge NRK kjent av politiet fra før, men i forbindelse med mindre forseelser.

Etter at politiet rullet opp en omfattende narkotikasak i Tromsø, der sju menn nå er tiltalt i en sak som bunner i et beslag av 66 kilo amfetamin, mener politiet i nord at de nå har knust et omfattende narkotikanettverk.

Ifølge NRK har narkotikasaken også forgreininger til andre saker, blant annet bestilling av drap på en mann fra Vågan. Mannen fikk ifølge kanalen telefon fra politiet med beskjed om ikke å reise noen steder fordi noen hadde planer om å drepe ham. Mannen leverte en politianmeldelse 2. januar i år.

