Kvinnen er siktet for å ha bortført sitt eget barn etter å ha tapt en barnefordelingssak på Østlandet for noen år siden, ifølge en pressemelding fra spansk politi, skriver avisen.

Hun er også siktet for trusler mot sin tidligere partner. Spansk politi sier at hun er siktet for forhold som samlet kan gi henne over ti års fengsel.

Hun vil bli begjært utlevert av norsk politi.

