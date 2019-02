Det er 21 måneder til USAs neste president skal velges, men ordkrigen mellom kandidatene er allerede godt i gang.

Mens Trump under forrige valgkamp gjentok frasen «kjeltringen Hillary» titt og ofte, kan det denne gangen virke som demokratene skal forsøke å overbevise det amerikanske folket om at det er Trump som er en kjeltring.

– Innen 2020 kan det hende at Trump ikke er president lenger. Det kan faktisk hende at han ikke er en fri mann engang, sa Warren under et valgkamparrangement i Iowa søndag, melder CNN.

«Pocahontas»

69-åringen annonserte sitt kandidatur nyttårsaften, og har fram til nå vært nølende med å angripe Trump direkte.

I søndagens uttalelse sikter Warren til etterforskningen av Trumps valgkampstabs angivelige samarbeid med russiske tjenestemenn i forkant av valget 2016. Spesialetterforsker Robert Mueller har både siktet, tiltalt og fengslet flere personer tilknyttet presidentens valgkampteam.

– Hvor mange etterforskninger er i gang nå? Det er ikke lenger kun Mueller-etterforskningen. Det er overalt, og det er alvorlige etterforskninger. Vi må se hva som skjer, la hun til.

Trump og Warren har en lang historikk med ordkriger, som toppet seg da Warren hevdet at hun hadde delvis urfolksopphav. Dette har hun senere beklaget, etter flere måneder der Trump på sarkastisk vis omtalte henne som «Pocahontas», noe han gjentok da hun annonserte sitt kandidatur.

– Lite tvil om at han er en rasist

Warren har over helgen gjentatt flere ganger at det ikke er plass til fordommer i Det ovale kontor, og sier at hun flere ganger har tatt Trump i være en rasist.

– Jeg tror ikke det er mye tvil om det. Hver dag er det en rasistisk tweet, en hatefull tweet, noe mørkt og fælt. Hva skal vi, som kandidater, som aktivister, som presse, gjøre med det? Skal vi la ham splitte oss?

Hun kastet seg inn i nasjonal politikk for rundt ti år siden, under finanskrisen, med krav om bedre beskyttelse av forbrukernes rettigheter. Hun ble raskt en av partiets mest fremstående liberale politikere.

Som presidentutfordrer må hun appellere til partiets grunnbase. I en delvis biografisk fire minutter lang video hun publiserte da hun annonserte sitt kandidatur, viste hun blant annet til økonomiske utfordringer.

– Middelklassen i USA er under angrep. Hvordan endte vi opp slik? Milliardærer og store selskaper bestemte seg for at de ønsket en større del av kaken. Og de fikk politikere på sin side som ga dem større kakestykker, sa hun i videoen.

(TV 2/NTB)