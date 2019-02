– Det blir en thriller inn til målstreken

– Så er spørsmålet hvordan vi skal orientere partiet for å brette oss ut. Jeg tror at distriktene er nøkkelen til å løse miljøutfordringene vi står i. Vi må ikke bare snakke om hvordan vi skal kutte i utslipp, men også hvordan bygge arbeidsplasser som skal erstatte sektorene som vil ryke. Jeg tenker at miljø og fordeling er der, så er spørsmålet strategisk – hvordan nå nye samfunnsområder. Det er den sentrale diskusjonen sånn jeg ser det, sier Fylkesnes.

Kaski mener det er forskjell på hvem som faktisk prioriterer miljø først.

– Jeg er ikke enig der rett og slett, men det er derfor vi sitter her og er to kandidater. Jeg har jobbet med masse grønn industripolitikk da jeg jobbet i Zero. Jeg jobber mye med omstilling som finanspolitisk talsperson. Alle jobber med fordeling og miljø, men det er forskjell på hvem som faktisk prioriterer det . Jeg opplever det er behov for den klare miljøstemmen, sier Kaski.

Oslo 20181203. Kari Elisabeth Kaski fra SV under finansdebatten på Stortinget mandag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix Foto: Berg-rusten, Ole

Vil utvide partiet

Fylkesnes mener i motsetning til kandidaten at SV bør satse tungt på nye områder.

– Jeg mener at hvis SV skal fortsette den utviklingen vi startet da Audun Lysbakken ble leder, så må vi åpne nye rom for partiet til nye områder. Jeg foreslår næring og distrikt, bygge nye arbeidsplasser for en ny tid og ta i bruk hele landet, sier Fylkesnes.

I dag er han partiets fremste profil i distriktssaker, og har gjort fiskeripolitikk til sin hjertesak.

Han mener det er tid for å «pløye nye marker».

– Skal SV ta en større rolle i norsk politikk må vi innta en tyngre rolle på flere samfunnsområder. SV var opprinnelig etablert på å være et korrektiv, men nå er vi i ferd med å bli et alternativ. Da trenger vi å få en troverdighet på en sterk næringspolitikk og hele landet. Vi skal bli et folkeparti. Det mener jeg ligger i vårt DNA, sier Fylkesnes.

Han mener partiet er for snevert, og «mangler tyngde på flere saksområder».

– Jeg tror nok at mine politiske interesser er annerledes enn de andre i ledelsen. Kompletterende, vil jeg si. Jeg kan virkelig nerde på landbruks- og fiskeripolitikken og har en iver etter å utvikle ny politikk, sier Fylkesnes.

Advarer mot ny strategi

Kaski har størst støtte i østlandsområde i partiet og representerer Oslo, selv om hun opprinnelig er fra Kirkenes.

Hun mener SVs fremgang skyldes at partiet har vært tydelige på hva som er det viktigste, og peker på miljø og økonomisk omfordeling.​

– Jeg husker fortsatt godt da jeg ble valgt til partisekretær i 2015. Da kommenterte jeg meningsmålinger som var nede på to-tallet. Vi har hatt en fantastisk utvikling. Den utviklingen har gått under radaren, vi har vokst fra å være i en dypere krise til å være opp mot 8 prosent. Jeg opplever at jeg har vært med på å få til det, gjennom at vi har vært tydeligere på hva som er det viktigste for oss, sier Kaski.

STIGENDE: SVs snitt på meningsmålingene siden 2013.

Kaski advarer mot å eksperimentere med SVs prosjekt.

– Vi har ambisjon om å bli et et folkeparti og sette oss hårete mål, men jeg tror at da må vi nå frem med politikken vår på flere felt. Men vi må ikke tenke at politikken vi står for i dag er snever, den er bred. Men vi må snakke til flere ulike mennesker og sosiale lag, og ikke minst rekruttere de til partiet, det er vi i ferd med å gjøre nå.

– Du snakker ikke om å breie ut partiet på samme måte som Fylkesnes?

– Jeg er enig med Torgeir at vi har har mye god politikk som vi kan vokse på, men jeg tror ikke at vi som parti kan ta for oss hver gruppe for gruppe og vokse. Da aksepterer man prinsippet om at politikk bare handler om å nå ut til grupper som har interesse av din politikk. Jeg tror på en mer inkluderende vekst, hvor vi treffer breie lag av samfunnet med politikken vår og danner fellesskap for folk som er opptatt av små forskjeller og en ambisiøs klimapolitikk.

Partiets neste leder

Internt snakkes det om den som vinner nestledervalget trolig blir Audun Lysbakkens arvtaker, men de to avviser at de nå stiller for å komme i en arverekkefølge.

– Vi har en fantastisk leder i dag og jeg håper Audun skal sitte i mange år. Jeg har ikke lederjobben i mine tanker, men mener jeg kan gjøre en god jobb som nestleder i dag, sier Kaski.

– Jeg har ingen lederambisjoner. Grunnen til at jeg stiller er fordi jeg kan tilføre dagens ledelse nye ting som gjør at vi får et sterkere parti. Jeg kan utvide partiet og være en frontløper. Jeg stiller ikke for å komme i en arverekkefølge, sier Fylkesnes.

