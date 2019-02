Hendelsen fant sted utenfor Stovner senter. Offeret for volden er ivaretatt av helsepersonell og kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang.

– En mann i tidlig 40-årene ble slått og truet med kniv av en ungdomsgjeng. Alle er i alderen 16-18 år, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Line Skott, til TV 2.

Den fornærmede mannen fikk et stort kutt i pannen, og har blitt operert.

– Vi leter etter 10-15 gjerningspersoner. Vi har beskrivelse på en gutt som skal ha holdt kniven. Han er rundt 18 år, mørk i huden og hadde på seg brun vinterjakke med pels, sier Skott.

BLODSPOR: Politiet undersøker åstedet hvor mannen skal ha blitt overfalt. Det er tydelige blodspor i snøen. Foto: Junge, Heiko

To pågrepet

Politiet har ikke kontroll på kniven.

Like etter klokken 21 skriver politiet på Twitter at to personer er pågrepet. Operasjonsleder Line Skott sier til TV 2 at de pågrepne er to gutter på 15 år.

– Pågripelsen ble gjort på bakgrunn av vitneobservasjoner og opplysninger hos politiet. De blir avhørt i løpet av kvelden, sier hun.

Samtidig har de avsluttet det operative søket etter flere gjerningspersoner, men etterforskningen vil fortsette mandag. Politiet utelukker ikke at det kan komme flere pågripelser i saken.

– Vi ser svært alvorlig på saken, og har hatt alle tilgjengelige ressurser ute i byen for å få løst dette, sier operasjonslederen.

Det er uklart om hendelsen var et ransforsøk eller ikke. Politiet har foreløpig ingen opplysninger om at det er en relasjon mellom fornærmede og gjerningspersonene.

– Jeg kan hverken bekrefte eller avkrefte om det er snakk om et tilfeldig offer, sier Line Skott.

Innsatsleder på stedet, Svein Arild Jørundland, sier til TV 2 at de fikk melding om hendelsen klokken 18.56.

INNSATSLEDER Svein Arild Jørundland i Oslo politidistrikt. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Har sikret spor

Da politiet ankom stedet fant de en mann som var ganske forslått.

– Vitner har forklart at det har vært observert en kniv. Vi vet ikke om foreløpig om kniven har blitt brukt i voldshendelsen, sier innsatslederen.

Mannen som er i 40-årene ble fraktet til sykehus. Han skal ikke være kritisk skadd. Han vil bli avhørt i løpet av søndag kveld.

På åstedet er det tydelige blodspor i snøen.

– Vi har sikret noen tekniske spor på stedet, samtidig som vi har kommet i kontakt med en del vitner. Vi har gode opplysninger, og på bakgrunn av dette har vi god tro på at vi skal løse denne saken, sier Jørundland til TV 2.

Stovner og Vestli har tidligere havnet i medienes søkelys etter flere uønskede hendelser. I fjor måtte Natteravnene slutte å patruljere i gatene etter at guttegjenger kastet stein mot dem.​