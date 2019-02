Svensk politi bekrefter på sine hjemmesider at én person er død etter eksplosjonen.

– Vi bekrefter at det har vært en eksplosjon i et rom i et bolighus. Bombegruppen er på stedet for å undersøke hva som har eksplodert, sier Anna Westberg i Stockholm-politiet til Expressen.

Ikke terror

Westberg sier videre til avisen at de ikke mistenker at hendelsen er et terrorangrep.

– Vi har en pågående innsats i forbindelse med eksplosjonen, og vi er i gang med å undersøke hva som kan tenkes å ligge bak, sier hun.

Eksplosjonen skal ha skjedd i et rom i et rekkehus.

Svensk sikkerhetspoliti (Säpo) kjenner til hendelsen.

UNDERSØKELSER: Politiets bombegruppe er på stedet for å gjøre undersøkelser. Foto: Naina Helen Jåma/tt

– Vi samarbeider med politiet, og får den informasjonen vi trenger, sier Karl Melin, pressesjef i Säpo til Expressen.

Nabolag evakuert

Politiet opplyser at de ser på eksplosjonen som en isolert hendelse.

– Det er ingen grunn for folk å være redd på grunn av det som har skjedd, skriver svensk politi på sine hjemmesider.

Ifølge kilder til de svenske avisene Expressen og Aftonbladet er det en ung mann som skal ha sprengt seg selv i luften. Opplysningene er ikke bekreftet av politiet.

Politiet har sperret av, og evakuert et helt kvartal i nærheten av boligen hvor eksplosjonen fant sted. Naboene får ikke flytte hjem med det første.

– Dette er veldig skremmende, sier en nabo Expressen har snakket med.

Etterlyser mann

Ifølge kilder til Aftonbladet har svensk politi foreløpig innledet drapsetterforskning, men vurderingen så langt er at det også kan dreie seg om en ulykke.

Avisen skriver videre at en mann i 60-årene var på plass i rekkehuset og forsøkte redde livet til den unge mannen. Han skal ha fått beskjed om hendelsen på SMS. Politiet ønsker nå å komme i kontakt med vedkommende.

Saken oppdateres!