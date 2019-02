Nødetatene fikk melding om ulykken i Krødsherad litt før klokken halv tre søndag.



To luftambulanser bistår etter ulykken. Den ene har landet ved rundkjøringen på Riksvei 7 for å ta over pasienten som ankom med ambulanse, mens den andre luftambulansen landet på ulykkesstedet i Krødsherad litt etter klokken 15.

En person er kritisk skadd. Er fraktet til Ullevål sykehus med luftambulansen, en person er lettere skadet og en er uavklart, disse er kjørt til Ringerike sykehus. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) February 10, 2019

– Politiet er på stedet og gjør undersøkelser. Jeg vet foreløpig ikke noe om foranledningen til ulykken eller hvor mange personer som er involvert, sier operasjonsleder Anne Meier til TV 2.

Klokken 15.40 melder politiet at tre personer skal være skadet etter ulykken. Én av de skadde er på vei til Ullevål sykehus. De tre skadde skal være to voksne og ett barn.

– En 12 år gammel gutt er kritisk skadd og fraktet til Ullevål i luftambulanse, sier operasjonsleder Anne Meier til TV 2.

De to voksne som også var involvert i ulykken ble fraktet til Ringerike sykehus.

KRITISK SKADD: En 12 år gammel gutt er kritisk skadd etter bilulykken. Foto: Ole Edvin Tangen

Ifølge politiet i Sør-Øst kjørte to biler inn i hverandre. Årsaken er foreløpig ukjent.

– Ulykkesgruppen til Statens Vegvesen skal gjøre sine undersøkelser, og saken blir etterforsket for å finne ut hva som har skjedd, sier Meier.

Det ene kjørefeltet på stedet er åpnet, men det vil være trafikale utfordringer i en tid fremover opplyser politiet.